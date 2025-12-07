Salernitana, ufficiale l'acquisto di Gianluca Lombardi

La Salernitana ha deciso di operare da subito sul mercato ufficializzando l'arrivo dell'esterno destro Gianluca Lombardi. Il giocatore si era appena svincolato dal Rimini in seguito all'esclusione della squadra e sarà già a disposizione di mister Raffaele per il match successivo contro il Trapani.

L'esterno scuola Pescara sarà legato al club granata fino al 30 Giugno 2028 e andrà a completare il pacchetto degli esterni della Bersagliera. Caratteristiche fondamentali del classe 2003 sono la duttilità e le doti da assist man, l'anno scorso ,infatti, è stato uno dei protagonisti del Rimini che ha trionfato in Coppa Italia di Serie C, mettendo a segno 3 gol e 7 assist