Coppa Italia Serie D, domani i Quarti. E Giannichedda convoca 44 Under
La corsa alla Coppa Italia Serie D entra nel vivo: domani, mercoledì 3 dicembre alle 14.30, le otto squadre rimaste in gioco si sfideranno nei Quarti di Finale, tutti in gara secca. In caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore per stabilire chi avanzerà alle semifinali, in programma il 7 e 21 gennaio.
Tra le quattro sfide spicca Unipomezia-Ancona che si disputerà a porte chiuse a causa della mancanza del certificato di agibilità dell’impianto laziale. Gli accoppiamenti seguono il tabellone già prestabilito dal Dipartimento Interregionale.
Designazioni arbitrali dei Quarti
-
Correggese-Pistoiese - Hamza El Amil (Nichelino)
-
Mestre-Club Milano - Simone Spagnoli (Tivoli)
-
Unipomezia-Ancona - Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia)
-
Francavilla-Nocerina - Niko Pellegrino (Teramo)
Parallelamente alla Coppa continua il percorso di selezione della Rappresentativa Serie D. Dopo il raduno dedicato ai giovani del Centro-Sud, la selezione guidata da Giuliano Giannichedda si ritroverà il 10 dicembre a Veronello (Calmasino, VR) per un nuovo stage riservato ai migliori calciatori classe 2007 e 2008 dei club del Nord.
Il gruppo, composto da 44 convocati, dovrà presentarsi entro le ore 12 presso il centro sportivo. Nel pomeriggio è prevista una partita a ranghi contrapposti alle ore 14, con ingresso libero. Si tratta dell’ultimo step prima della fase nazionale e delle amichevoli contro squadre professionistiche.
Convocati e staff tecnico confermano l’ampio lavoro di scouting della LND, volto alla valorizzazione dei migliori talenti emergenti del movimento dilettantistico.