Bari, Vincenzo Vivarini si presenta: "Voglio entusiasmo e risultati"

Vincenzo Vivarini si presenta alla stampa, dopo l'esordio horror del Castellani, come nuovo allenatore del Bari, alla vigilia del recupero in terra campana con la Juve Stabia. "Voglio portare entusiasmo e risultati" è il primo appello dell'ex tecnico del Pescara, affiancato in conferenza stampa da Valerio Di Cesare e Giuseppe Magalini. "Ci sono delle difficoltà, speriamo di uscirne il prima possibile attraverso il lavoro. E' un momento in cui bisogna parlare poco e lavorare tanto per trovare delle soluzioni. Ho svolto due allenamenti e ho avuto modo solo di conoscere i ragazzi. Si è lavorato su questo e sulla fase di non possesso. In due giorni, purtroppo, non si ha la bacchetta magica per inculcare concetti di gioco".

Mister Vincenzo Vivarini ringrazia il suo predecessore mister Fabio Caserta ed indica la via: più lavoro e meno parole, cercando di lavorare su alcuni concetti tattici e tanto sull'aspetto mentale. Quest'ultimo aspetto era stato, spesso, citato da mister Caserta nel corso delle sue conferenze pre e post partita. Adesso ci saranno due partita cruciali per cercare di non affondare ancora di più nelle zone pericolose della classifica. Al Menti con la Juve Stabia bisognerà necessariamente reagire, in un campo difficile. Dopodiché il match casalingo con il Pescara non è da fallire. "Ho detto ai ragazzi che bisogna dare continuità ai 40 minuti di Empoli, la squadra ha tutte le potenzialità per venirne fuori. Devo cercare di far rendere al massimo le individualità che questa squadra dispone". Poi un appello: "Sto vedendo il clima che c'è attorno al mondo Bari, vi devo chiedere un aiuto. E' un momento di grande crisi, l'aspetto più importante è il campo, servono punti e per questo motivo chiedo l'aiuto da parte di tutti. Se la situazione è drammatica, è necessario formare un unico blocco, ho bisogno che vengano date delle certezze a questi ragazzi. Questa squadra si scioglie alla prima difficoltà, io in primis devo dare maggiore sicurezza".

Un appello saggio e comprensibile di un allenatore che ha accettato, in questo momento storico, la tempesta di Bari, tra mille difficoltà che la squadra e l'ambiente stanno vivendo. Con fiducia e determinazione, siamo certi che si supererà anche questo momento, la fiducia non può che essere massimo per il nuovo mister.