Parma, i convocati per la gara di Coppa Italia domani a Bologna

26 i calciatori convocati da Cuesta
L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per il match Bologna-Parma, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 18:00 e valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 70 Conde, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djuric, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.

Ufficio Stampa Parma Calcio 1913

