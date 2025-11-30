Juve Stabia vs Bari, le formazioni ufficiali
Tra meno di un'ora al Menti di Castellammare scenderanno in campo Juve Stabia - Bari, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro.
Juve Stabia con un 3-5-2: Confente, Ruggero, Giorgini, Stabile, Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani, Gabrielloni, Candellone
Bari risponde con il 3-4-2-1: Cerofolini, Meroni, Vicari, Nikolaou, Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini
Fischio di inizio alle ore 19:30.
Leggi altre notizie:BARI JUVE STABIA Serie B
|Comparazione Quote
|1
|X
|2
|1.95
|3.40
|4.50
|1.91
|3.30
|3.80
|1.95
|3.30
|4.00
|1.76
|3.40
|4.50
|1.92
|3.34
|4.04