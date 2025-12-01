Juve Stabia vs Bari, le parole e l'analisi di Vivarini al pareggio

Finisce in parità il recupero della decima giornata di Serie B tra Juve Stabia e Bari, un punto che permette di smuovere leggermente la classifica, riscattare la figuraccia del Castellani ma sul piano del gioco e delle occasioni non ci sono stati passi in avanti da parte degli uomini di mister Vincenzo Vivarini. Un primo tempo incolore, le migliori occasioni le ha avute la squadra campana con due goal annullati. L'unico squillo, di Verreth su punizione nella ripresa. La squadra di Abate è stata più pericolosa, il Bari continua a non vincere in trasferta ma quantomeno c'è stata una reazione della squadra dopo una settimana turbolenta post match di Empoli.

Le parole di mister Vivarini al termine della gara: "Il risultato è importante, venire a fare punti a Castellammare non è semplice. In costruzione sono bravi, in fase difensiva sono attenti. Siamo stati troppo contratti nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati meglio. Ci sono stati degli sprazzi in cui abbiamo avuto palla e creavano superiorità numerica, nonostante la pressione della Juve Stabia. C'è stata una risposta".

Appuntamento, dunque, a lunedì 8 dicembre per il match salvezza tra Bari e Pescara in un San Nicola semi deserto per la manifestazione organizzata dai tifosi.