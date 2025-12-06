Devis Mangia: "In queste gare servono equilibrio e consapevolezza"

Partita delicatissima per il Team Altamura che, nella giornata di domani sabato 6 dicembre, affronterà il Giugliano per il turno numero diciassette del campionato di Serie C girone C. A dividere le due squadre è solo una lunghezza - in favore dei biancorossi di mister Devis Mangia - e il momento non è dei migliori per entrambe sotto il profilo dei punti conquistati nelle ultime gare. Uno nelle ultime due partite per il Team Altamura con il Siracusa in trasferta e si è reduci dalla sconfitta casalinga dello scorso turno con il Sorrento al Tonino D'Angelo, zero per la squadra campana che arriva da tre sconfitte consecutive in campionato.

Mister Devis Mangia è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. "A mio avviso, è una gara molto importante, sappiamo che è un momento in cui per il livello di prestazioni potrei ritenermi soddisfatto, abbiamo raccolto meno rispetto a quanto abbiamo prodotto. Questo, però, non fa testo. Dobbiamo affrontarla nella maniera opportuna con il giusto atteggiamento. Cambiamo a seconda dei momenti della gara, i numeri e le disposizioni lasciano il tempo che trovano, tutti dobbiamo avere il giusto equilibrio e la giusta consapevolezza". Le partite in trasferta sono sempre complicate, il campo sarà difficile ma ci si attende un grande Team Altamura per riscattare il momento sotto il profilo dei punti conquistati, ritenendoci pienamente d'accordo con il mister per quanto riguardano le prestazioni che la squadra ha offerto in queste partite.

La redazione di IamCalcio Bari è intervenuta chiedendo al mister dello stato di forma fisico e mentale dei ragazzi che affronteranno la trasferta di Giugliano, anche in virtù delle ultime partite che hanno portato pochi punti. "Queste partite si affrontano con equilibrio e consapevolezza. Sono due caratteristiche che non possono mai mancare, ci devono guidare". Inoltre, come evidenziato da mister Mangia, Rosafio e Lepore non saranno della gara.