Sassuolo-Fiorentina 3-1, la viola affonda

Il Sassuolo inguaia la Fiorentina con un netto 3-1 e apre ufficialmente la crisi viola. I neroverdi orfani di Berardi lanciano Volpato dal primo minuto, mentre Vanoli punta sul 3-5-2 con Gudmundsson insieme a Kean.

Partenza molto forte dei viola che pressano a tutto campo e conquistano al 7' un calcio di rigore. Dal dischetto Mandragora trasforma. Il vantaggio però dura poco, perché al 13' arriva il pareggio neroverde ad opera di Volpato che supera un non perfetto De Gea. La viola soffre il pressing alto del Sassuolo e subisce nel finale di tempo il raddoppio ad opera di un super Muharemovic.

Nella ripensa il copione non cambia, viola arrendevoli a ritmo basso e neroverdi che attaccano senza timore. Il gol del 3-1 arriva al minuto 65 con Konè che approfitta di una voragine incredibile sulla corsia destra dei viola per insaccare da solo davanti a De Gea. Vanoli cambia mezza squadra senza però successo. Grande vittoria di carattere del Sassuolo che grazie a questa vittoria sale a quota 20 punti, Fiorentina resta all'ultimo posto a 6.