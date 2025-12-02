Cavese-Benevento, Floro Flores:'' Partite del genere alzano il morale'

Si è detto soddisfatto mister Floro Flores al termine di Cavese-Benevento, vinta dai suoi ragazzi per 0-1. Qui di seguito sono riportate le sue parole post gara.

Un giudizio sulla partita: '' Oggi abbiamo affrontato una partita sporca. Sono soprattutto queste le partite che danno morale e ci forniscono la spinta necessaria per proseguire il nostro cammino. Vincere qui non è facile, perché la Cavese è una squadra organizzata, perciò mi reputo soddisfatto per questo risultato''

Sull' apporto dei subentrati: ''Chi è entrato ha subito fatto la differenza. Simonetti per il gol, ma anche Carfora ha aggiunto qualità al nostro attacco, già di per sé molto completo. Come ho già detto tante volte, il nostro organico è così ampio da permettermi di giocare come voglio e di poter spaziare tra diversi moduli''

Una considerazione globale sulla squadra: '' Faccio i complimenti a tutti. Abbiamo ancora tanto da lavorare ma siamo un gruppo forte e unito. Era fondamentale iniziare a vincere anche in trasferta e i ragazzi sono riusciti a portare a casa il risultato''

Sull'infortunio di Ricci:'' Arriva nel momento meno opportuno. Spero per lui che non sia grave e che torni presto a giocare''