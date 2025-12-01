Bari, le dichiarazioni di Maggiore e Vivarini

Il Bari non va oltre il pari al San Nicola contro un Pescara in dieci per più di un tempo. Tuttavia, è giusto riconoscere i meriti per una prestazione ordinata e propositiva alla squadra di mister Giorgio Gorgone. Nel post partita sono intervenuti sia Giulio Maggiore, autore del goal del pareggio su assist di Dorval, che mister Vincenzo Vivarini.

Le parole del centrocampista: "Il primo tempo non è stato all'altezza delle aspettative, volevamo interpretare diversamente la gara. Ogni partita deve essere una finale, la paura può anche starci ma ora dobbiamo cambiare atteggiamento. Tutti noi vogliamo uscirne". I biancorossi non riescono ad esprimersi o, forse, non rispecchiano pienamente le aspettative di molti sul valore della rosa costruita in estate. I valori e l'esperienza non mancano, Castrovilli e Maggiore hanno giocato in Serie A, Nikolaou ha fatto esperienze importanti, tutti calciatori che dovrebbero avere un background di livello per affrontare determinate situazioni all'interno dello spogliatoio.

Mister Vincenzo Vivarini sottolinea: "Oggi ho messo a fuoco i problemi della squadra, bisogna preoccuparsi. Tuttavia, credo che bisognerebbe essere soddisfatti del pareggio, ho necessità di avere fiducia perchè in Serie B si rischia troppo". Mister Vivarini evidenzia ancora una volta i problemi caratteriali, come aveva fatto prima di lui mister Fabio Caserta. La squadra non è aggressiva ed è intimorita. Mister Vivarini chiedeva un altro atteggiamento, ciononostante predica calma con massima lucidità delineando chiaramente l'obiettivo realistico: la salvezza. Sabato si va a Bolzano con il Sudtirol sarà un match salvezza, il secondo consecutivo. Non bisognerà sbagliare atteggiamento e portare assolutamente punti da un campo che potrebbe risultare ostico in questo clima che si è creato e per il valore della gara.