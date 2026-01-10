Bari, tra preoccupazioni e speranze: alle 15 si gioca con la Carrarese

Riparte oggi pomeriggio la Serie B: il Bari farà visita alla Carrarese allo Stadio dei Marmi per la 19ª giornata. Si tratta di un match fondamentale soprattutto in ottica classifica: con una vittoria, infatti, i biancorossi aggancerebbero proprio i toscani a quota 20 punti e uscirebbero, almeno per una notte, dalle zone rosse della graduatoria. Tuttavia, in questo campionato il Bari non ha ancora vinto lontano dal San Nicola; servirà dunque una prova di carattere e di sacrificio per cancellare lo zero alla voce “vittorie in trasferta” e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.

La Carrarese, inoltre, è una delle otto squadre contro cui i biancorossi non hanno ancora ottenuto successi. Nella passata stagione, la squadra di Calabro ha pareggiato 0-0 al San Nicola e conquistato l’intera posta in palio in casa per 2-1 grazie a un colpo di testa di Guarino, difensore di origini baresi. Ricomincia il campionato, ma è anche tempo di calciomercato: a tal proposito, nella conferenza stampa alla vigilia del match con la Carrarese, mister Vincenzo Vivarini ha evidenziato la propria preoccupazione, ammettendo di aspettarsi qualcosa in più o di diverso dal direttore sportivo, alla luce dell’attuale situazione di classifica. Vicari e Partipilo sono in uscita, mentre sono arrivati Cistana, Stabile e De Pieri. Questi ultimi due, classe 2005 e 2006, giungono in prestito semestrale dall’Inter e sono reduci dall’esperienza con la maglia della Juve Stabia. Con la speranza che possano crescere in un contesto delicato e dare una mano alla squadra, appare evidente come Vivarini si aspettasse anche qualche innesto di esperienza, capace di conoscere la categoria, considerando inoltre che dall’infermeria non arrivano notizie positive: Darboe rientrerà infatti soltanto a marzo.

A Carrara non mancherà il supporto del popolo biancorosso: sono previsti 338 tifosi al seguito della squadra. La speranza è che possano arrivare risposte confortanti dal campo, perché ora non si può più sbagliare: ogni punto perso rischia di non essere più recuperato. All’orizzonte si profila un gennaio impegnativo, con due trasferte – Carrara e Cesena – e due gare casalinghe contro squadre in lotta per i playoff, Juve Stabia e Palermo. Appuntamento allo Stadio dei Marmi alle ore 15.