Roma-Sassuolo 2-0, i neroverdi durano 70 minuti

Seconda sconfitta consecutiva per il Sassuolo che perde 2-0 contro la Roma allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, anche le uniche vere occasioni da gol sono di marca giallorossa, nella ripresa i padroni di casa accelerano e trovano un uno-due nell'arco di 4 minuti. Le reti, ad opera di Manu Konè e Soulè affondano il Sassuolo e lo costringono alla sconfitta, seconda consecutiva, e terze nelle ultime 5 gare. La vittoria ora manca da oltre un mese, dal 6 Dicembre contro la Fiorentina. Serve assolutamente un'inversione di tendenza già dal prossimo turno