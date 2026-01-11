Casertana-Benevento 0-0, perfetta parità al "Pinto"

Non si fanno male Casertana e Benevento nel derby disputato questa sera al “Pinto”. 0-0 il risultato finale, a testimonianza del grande equilibrio tra le due squadre. Un pari che lascia il primato al Benevento, anche se condiviso con il Catania. Non può lamentarsi neanche la Casertana che resta tra le prime tre della classe e domenica affronterà il Potenza in terra lucana per trovare ulteriori conferme. La Strega invece sfiderà il Casarano sabato 17 al “Ciro Vigorito”.

Primo tempo: Derby infuocato tra Casertana e Benevento. La posta in gioco è alta. I falchetti di mister Coppitelli non perdono dal 26 Ottobre e stanno diventando una seria concorrente per la vittoria del campionato ( i Rossoblù sono terzi a quota 38 punti). La Strega ,d’altro canto, è intenzionata a mantenere le distanze sulle inseguitrici. Entrambe le compagini schierano un 3-4-3. Ritorno alla difesa a 3 per mister Floro Flores, Borghini e Caldirola accompagnano Saio nel reparto arretrato, assente Scognamillo per squalifica.

Rischio per il Benevento al 10’. Maita regala un pallone pericoloso a Casarotto che ci prova dal limite, palla fuori. Si fa vedere anche la Strega con una punizione di Lamesta, deviata da un giocatore rossoblù, De Lucia deve metterci i guantoni.

La Casertana è viva e tenace. Nella mezz’ora di gioco doppia chance a distanza di due minuti. Prima Casarotto si invola verso l’area e mette in mezzo, trovando però l’anticipo di Vannucchi. Successivamente ci prova Bentivenga dalla distanza, ma la palla finisce alta.

Al 36’ Oukhadda raccoglie di testa da un cross dalla sinistra, il colpo è debole e Vannucchi blocca facilmente. I padroni di casa chiamano la card al FVS per un presunto contatto in area al 40’ ai danni di Bacchetti. Per l’arbitro non c’è niente.

Il primo tempo si chiude in parità, 0-0 il risultato parziale. Casertana più propositiva degli ospiti in questi primi 45 minuti.

Secondo tempo: Inizia la ripresa, nessun cambio finora. Al 52’ occasione per il Benevento. Manconi calcia in area trovando la respinta di De Lucia e Ceresoli fallisce il tap-in mancando il pallone.

Dall’azione successiva, corner per la Casertana, mischia in area, Bentivegna prova la conclusione ma viene murato dall’arbitro Ramondino.

Altro tentativo dalla distanza dei Falchetti, stavolta con Casarotto, alta di poco. Al 63’ incursione di Casarotto in area. Il 90 della Casertana conclude venendo murato da Vannucchi, dalla respinta c’è un tocco sospetto di Saio. Chiedono la revisione al FVS i padroni di casa ma anche qui non c’è nessun fallo secondo il direttore di gara.

Per il resto della partita regna il completo equilibrio, pochi sussulti e azioni da gol flebili.

Termina così la partita. 0-0 nel big match tra Casertana e Benevento a concludere questa domenica di Serie C. I giallorossi agganciano il Catania che quest’oggi ha vinto 2-0 contro la Cavese, entrambe condividono così la vetta a quota 45 punti. La Casertana invece passa momentaneamente al terzo posto in solitaria, in attesa del match di domani tra Salernitana e Cosenza.

CASERTANA (3-4-3): De Lucia; Heinz, Rocchi, Bacchetti ©; Oukhadda, Toscano ( 77 st Llano), Pezzella, Liotti; Casarotto ( 77 st Kallon), Vano ( 70 st Butic), Bentivegna ( 58 st Proia). A disp.: Merolla, Vilardi, Kontek, Llano, Kallon, Leone, Galletta, Arzillo. All.: Coppitelli

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Caldirola; Pierozzi ( 70 st Simonetti), Maita ©, Prisco( 70 st Talia), Ceresoli; Lamesta( 75 st Carfora), Tumminello ( 75 st Mignani), Manconi( 67 st Salvemini). A disp.: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Romano, Della Morte. All.: Floro Flores

Arbitro: Ramondino di Palermo. Assistenti: Mastrosimone di Rimini e Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Vingo di Pisa. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina

Note: Ammoniti: Caldirola (BN) Prisco (BN) Bacchetti ( CAS) Tumminello (BN)