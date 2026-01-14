Borgomanero, Max Allegri tedoforo per un giorno

Davanti al tempio di Hera, una sacerdotessa indica il dio Apollo nella speranza che i raggi del sole possano accendere la Fiamma Olimpica tramite il riflesso di uno specchio. La Fiamma - simbolo di purezza, pace e continuità eterna dello spirito Olimpico - viene posta in un'urna e trasportata all'antico stadio di Estia, sacerdotessa custode del fuoco per poi essere consegnata al primo tedoforo insieme ad un ramo d'ulivo, simbolo della pace.

Nata sotto la luce di Apollo, la Fiamma Olimpica incarna un simbolo che trascende i confini, illuminando la ricerca comune dell'umanità verso la pace e l'eccellenza sportiva. Nel bosco dell'antica Olimpia, dove nacquero i Giochi Olimpici, la cerimonia di Accensione della Fiamma del 26 novembre 2025 segna l'inizio del percorso di Milano-Cortina 2026 che si concluderà a Milano il 6 febbraio 2026 per dare il via all'inizio delle Olimpiadi Invernali.

Il viaggio della Fiamma Olimpica 2026 parte oggi a Borgomanero dove l'hanno accolta una moltitudine di cittadini ma soprattutto i bambini ed i ragazzi frequentanti gli istituti della città, posizionati lungo tutto il tragitto definito dal passaggio. Tedoforo d'onore, accolto con bandiere rossonere ma applaudito anche da altre fazioni sportive, un sorridente Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan.

Allegri già di prima mattina si è preparato all'importante compito con il team Olimpico nella palestra della scuola "Vittorio Alfieri", plesso dell'Istituto Comprensivo Borgomanero 2. La marcia ha inizio partendo da via Novara per proseguire poi verso corso Roma, percorrendo i corsi cittadini con direzione Lago d'Orta.

Gli studenti hanno avuto l'incredibile opportunità di partecipare alla grande emozione condividendo valori sportivi in un momento collettivo caratterizzato da una grandissima bellezza ed unione e di qualche momento di emozione pura.

La fiamma è accompagnata dagli sponsor Coca-Cola ed Eni, compagni di viaggio che scorteranno il fuoco sportivo fino a Varese, città conclusiva del percorso di oggi che caratterizza la 38°tappa.