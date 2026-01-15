Team Altamura, Mangia: "Gara difficile, la Cavese ha ottime qualità"

In vista della 22° giornata di Serie C girone C, mister Devis Mangia ha analizzato l'avversario e lo stato di forma della sua squadra dopo la vittoria esterna con il Crotone. Allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni andrà in scena, nella giornata di domani, Cavese - Team Altamura, una gara importante in chiave salvezza.

"La partita che si giocherà a Cava de' Tirreni è una gara molto complicata perchè ritengo la Cavese una squadra che gioca un ottimo calcio con qualità. In avanti hanno diverse alternative, possono schierare dall'inizio tanti calciatori, hanno ragazzi esperti ed altri giovani interessanti" è l'analisi di mister Mangia. Per quanto riguardano le caratteristiche della Cavese, il mister sottolinea: "E' una squadra che ha ritmo e intensità, l'ha dimostrato anche qui al Tonino D'Angelo nel match di andata. Dobbiamo essere consapevoli che ci vorrà la massima concentrazione e lucidità nel leggere i diversi momenti della gara". La redazione di IamCalcio Bari ha mantenuto il focus sui valori degli avversari anche in virtù del bel match dell'andata, vinto nel recupero con una rete di Curcio per 2 a 1. "Mi aspetto una gara difficile e va affrontata con determinate caratteristiche, devo valutare le condizioni di alcuni calciatori facendo il punto della situazione. Alcuni stanno recuperando, altri no. Numericamente non siamo tantissimi".

Mister Mangia rispetta l'avversario ed indica ancora una volta la via: "Dobbiamo portare avanti la nostra filosofia della cultura del lavoro e della crescita costante" per cercare di raggiungere l'obiettivo primario che è rappresentato dalla trasferta. Appuntamento a domani per il 22° turno di campionato alle ore 20:30.