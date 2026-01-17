Il Team Altamura vede la zona playoff: le parole di mister Mangia

Il Team Altamura espugna il Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni e si affaccia in zona playoff, appaiato in decima posizione con il Potenza con 26 punti e una gara in più. La squadra lucana, infatti, dovrà giocare nella giornata di domani il match della 22° giornata in casa con la Casertana. Intanto, con la Cavese nel match salvezza di ieri sera è arrivata la seconda vittoria esterna consecutiva dell'anno portandosi a 16 punti conquistati lontano dal Tonino D'Angelo. A deciderla sono stati Rosafio al minuto quarantaquattro e Grande dieci minuti dopo. Nel finale Orlando l'ha riaperta ma dopo una forcing disperato dei padroni di casa, i biancorossi al triplice fischio hanno potuto festeggiare.

Nel post gara mister Mangia ha analizzato il match: "Siamo giovani e questo mi porterà sempre a tenersi sul filo. Tuttavia, faccio i complimenti ai miei ragazzi per la personalità messa in campo con un avversario di qualità. Non era facile e per questo motivo ne esco molto soddisfatto. Abbiamo avuto una buona gestione del pallone, quando è stato il momento siamo stati bravi ad attaccare la profondità e siamo stati in grado di avere un buon palleggio in lunghi tratti della partita". Mister Mangia è soddisfatto per la lettura della gara da parte dei suoi ragazzi. Inoltre, il tecnico del Team Altamura ribadisce ancora una volta il focus mantenendo i piedi ben saldi per terra: "Dobbiamo pensare a recuperare ed essere focalizzati sull'obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio. La concentrazione deve essere alta e pensare alla prossima partita".

La prossima gara sarà tra le mura amiche con l'Atalanta U23, un avversario ostico. Tuttavia, sarà fondamentale dare seguito all'ottimo bottino conquistato fuori casa con Crotone e Cavese per ricominciare ad imporsi anche davanti al proprio pubblico. Una vittoria al Tonino D'Angelo manca dal 19 ottobre 2025 con il Picerno. Sarà fondamentale tornare al successo per mettere la ciliegina in questo rendimento splendido di inizio nuovo anno.