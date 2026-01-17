Monopoli - Catania, la vigilia del big match: le parole di Colombo

Al Vito Simone Veneziani di Monopoli arriva la capolista Catania. Per la squadra di mister Colombo sarà un banco di prova importante per consolidare il proprio stato di forma - tre vittorie consecutive con Potenza, Cosenza e Siracusa - contro un avversario di livello che, lontano dal Massimino ha riscontrato qualche difficoltà, ottenendo solo 3 vittorie in 10 partite, pareggiato 5 match e persi 2. Tuttavia, il rendimento della squadra di mister Toscano è da top assoluta del girone C: 7 risultati utili consecutivi con l'ultima sconfitta che risale al 15 novembre con il Casarano al Comunale Giuseppe Capozza.

Alla vigilia del match valevole il 22° turno, mister Colombo è intervenuto ai microfoni nella consueta conferenza stampa analizzando l'avversario: "La classifica e i numeri descrivono ampiamente il blasone del Catania. Sta mantenendo le premesse di inizio stagione, in testa davanti a tutte con la miglior difesa del girone C. E' una squadra molto solida e fisica con delle individualità determinati nei match difficili. L'aspetto delle palle inattive può essere cruciale ma il Catania è anche altro. Dobbiamo essere bravi a non concedere, mantenendo la lucidità". Appuntamento al Simone Veneziani per il match della 22° giornata di Serie C girone C dalle ore 20:30.