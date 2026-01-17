Benevento-Casarano 3-0, uragano giallorosso. Salvemini torna al gol

Un secondo tempo sensazionale conduce il Benevento al successo casalingo contro il Casarano. 3-0 in favore dei giallorossi, a segno Manconi, Romano e Salvemini su rigore. Partita disputata ad alta intensità, con un primo tempo molto tirato e combattuto. Tuttavia, nella ripresa la Strega si è scatenata dando vita ad un calcio-Champagne che ha fruttato ben tre reti( quattro contando il gol annullato a Caldirola). I giallorossi volano al primo posto in solitaria a +3 sul Catania che deve ancora giocare domenica pomeriggio sul campo del Monopoli.

Primo tempo: Big match di spessore tra Benevento e Casarano quest’oggi in scena al “Ciro Vigorito”, le due squadre non si sfidano nel capoluogo sannita dal lontano 1998. La Strega di Floro Flores cerca di scacciare mentalmente lo spettro di una possibile esclusione del Trapani che penalizzerebbe la squadra giallorossa. Per farlo c’è necessità di allungare la serie positiva di risultati.

Il Casarano vuole dimenticare la sconfitta casalinga rimediata contro l’Atalanta U23 ed oggi partirà con i neo-acquisti Mercadante, Leonetti e Grandolfo titolari dal primo minuto. Tante però le assenze rossoblù, in particolare in difesa. Per il Benevento, Romano rimpiazza a destra l’infortunato Pierozzi. In difesa Saio preferito a Caldirola per affiancare Scognamillo.

Fischio d’inizio. Il Casarano inizia con il suo classico pressing alto, coprendo le varie zone del campo per bloccare l’avanzata sannita. I giallorossi, seppur propositivi, faticano a trovare il tempo giusto per tirare in porta.

Ci prova Lamesta al 16’ con un bel tiro a giro con il mancino che finisce fuori. Occasione per il Casarano! Incursione solitaria di Ferrara verso l’area giallorossa, la sua conclusione di destro va alta di un soffio sopra l’incrocio dei pali. Si fa vedere anche Ceresoli con un tiro sbilenco alto che non impensierisce gli avversari.

Al 32’ Manconi in area perde il tempo di tirare, preferisce servire Simonetti a sinistra il cui tentativo finisce tra le braccia di Bacchin. Occasione interessante anche per Grandolfo, un tiro a giro verso la destra di Vannucchi che si spegne sul fondo. Al 41’ Floro Flores chiama il FVS per un presunto intervento in area su Lamesta. Per l’arbitro non c’è nulla.

Al 45’ chance clamorosa per il Benevento! Manconi serve di prima Tumminello verso il centro, tiro del numero 93, Bacchin respinge con una mano ma sulla respinta Lamesta spara alto.

Quest’azione mette il punto sulla prima frazione di gioco. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo: Nella ripresa inizia subito forte il Benevento. Al 48’ Lamesta mette in mezzo per Simonetti, la sua conclusione però viene murata sul più bello.

Solo questione di tempo, perché un minuto dopo la Strega passa! Maita serve Manconi che a due passi deposita in rete con un appoggio.

Partita sbloccata! Passano meno di dieci minuti e arriva anche il raddoppio! Corner per la Strega, Saio svetta di testa , palla sulla traversa ma sul tap-in si fa trovare pronto Romano ad insaccare in rete! Primo gol del difensore classe 2005 in giallorosso, alla sua prima da titolare.

Sbaglia clamorosamente Simonetti che si fa ipnotizzare a tu per tu da Bacchin, sulla respinta poi perde tempo e viene murato nuovamente.

Possibile fallo in area sul nuovo entrato Salvemini, il Benevento sceglie così di giocarsi la seconda card, la prima del secondo tempo. Il direttore di gara conferma il sospetto, rigore assegnato. Dal dischetto si presenta lo stesso Salvemini che non sbaglia, ritorno al gol per l’attaccante pugliese dopo un lungo calvario.

Al 90' Luca Caldirola, al suo ritorno al "Ciro Vigorito", aggiunge il suo nome al tabellino dei marcatori, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

Finisce così il match. Prezioso successo della Strega che conquista temporaneamente la vetta solitaria, in attesa della sfida di domani tra Monopoli e Catania.

Benevento ( 4-2-3-1): Vannucchi; Romano ( 71 st Talia); Scognamillo; Saio; Ceresoli; Prisco ( 80 st Mehic); Maita ©; Lamesta( 65 st Caldirola); Manconi ( 65 st Salvemini); Simonetti; Tumminello ( 80 st Della Morte). A disp: Russo, Tagliente, Viscardi, Carfora, Borghini, Mignani,. All.: Floro Flores

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti ( 70 st Cerbone), Gyamfi, Mercadante, Giraudo; Logoluso( 80 st Palumbo), Maiello ©, Ferrara (70 st Celiento); Chiricò, Grandolfo, Leonetti ( 65 st Cajazzo) . A disp.: Pucci, Chiorra, Celiento, Perez, Millico, Cerbone, Martina, Di Dio, Zanaboni. All.: Di Bari

Arbitro: Di Cicco di Lanciano. Assistenti: Tomasi di Schio e Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Caruso di Viterbo. Operatore FVS: Vitale di Salerno

Note: Marcatori: 49 st Manconi (BN); 58 st Romano (BN); 75 st Salvemini (RIG) (BN); Ammoniti: Simonetti (BN)