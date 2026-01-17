Casarano, Di Bari: "Dobbiamo riportare entusiasmo nella piazza"

Mister Di Bari risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara di Benevento-Casarano. Ecco le sue parole.

Sulla partita: "Prendo di buono il primo tempo, peccato che non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento nel secondo tempo. Dovremo essere bravi a ricreare l'entusiasmo che si vedeva a Casarano fino a poco fa"

Sulle scelte: " Avevamo parecchie assenze e abbiamo cercato di adeguarci di conseguenza, sulla base delle caratteristiche dei giocatori. Serviva una maggiore reazione dopo il primo gol. Una piccola critica vorrei rivolgerla al FVS. Si perde troppo tempo nel rivedere le immagini, si perde lo spettacolo del calcio stesso."

Sui nuovi acquisti: " La società ha mandato un chiaro messaggio, i play-off sono un'ambizione. Il nostro obiettivo come squadra è di far ritrovare l'entusiasmo alla piazza"