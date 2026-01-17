Benevento, Floro Flores: " Per vincere occorrono uomini straordinari"

Le parole di mister Floro Flores post partita di Benevento-Casarano

Sulla partita: ''La partita è stata molto difficile, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà chiudendo tutti gli spazi. Nel secondo tempo abbiamo finalizzato tutto quello che abbiamo sprecato nel primo tempo. Le azioni ci sono state, quando affronti squadre ben organizzate non possiamo permetterci questo tipo di errori. Nel complesso però siamo stati molto attenti."

Su Romano e il ritorno di Salvemini: " Mi complimento con la società per aver investito su Romano. Ha tanti margini di crescita, il futuro è tutto suo. Per creare qualcosa di straordinario occorre avere giocatori straordinari ed io per fortuna ce li ho. Ciccio si sta riprendendo e ci auguriamo che possa tornare in forma come prima il più presto possibile"

Sulla qualità dell'attacco avversario:" Lo sapevamo anticipatamente, però Simonetti su quel lato dove ha giocato mi ha fatto sentire sicuro perché ha sempre coperto bene il campo."

Che messaggio dai a chi non gioca?: " Ho molti giocatori, 23 per la precisione. Mi fa piacere in un certo senso che alcuni possano essere nervosi perché giocano di meno, perché significa che al momento opportuno si faranno trovare più pronti. Ognuno avrà la sua chance."

Le rotazioni degli attaccanti: "Tumminello e Manconi si completano a vicenda. Mi sono arrabbiato con loro nel primo tempo perché potevano concretizzare meglio , ma per il resto mi è piaciuto come si sono sovrapposti durante il match, non bado tanto a chi sta più avanzato o chi sta più arretrato"

Sulla scelta tra Saio e Caldirola: " Saio non si può sacrificare. Si tratta di un giocatore inamovibile. Caldirola è un ragazzo intelligente, capisce le esigenze della squadra e si mette sempre al servizio dei compagni. Anche i vari Borghini e Romano si sono fatti trovare pronti, se avessi la certezza di vincere il campionato schiererei anche 5 uomini in difesa"