Parma e Genoa decidono di non farsi male: finisce 0-0 al Tardini

Il Parma sale a quota 23 punti
Finisce 0-0 al Tardini tra Parma e Genoa. Le due squadre non vanno oltre il pareggio ed incassano il terzo risultato utile consecutivo. I ducali per la seconda volta in questo campionato mantengono il secondo clean sheet consecutivo e allungano momentaneamente a +9 il vantaggio sulla terzultima. Premiato Corvi migliore in campo (così come Suzuki all'andata per il rigore parato a Cornet), dopo che il collega Rinaldi era stato decisivo a Napoli mercoledì, con doppio salvataggio su Colombo tra inizio e fine gara e una parata super sulla punizione di Vitinha prima dell'intervallo. Il Parma si è fatto vedere con Bernabè intorno alla mezzora su cui Leali è stato attento a deviare in angolo e nella ripresa con una conclusione di Oristanio (neutralizzata dall'estremo difensore ospite) e un colpo di testa di Djuric (finito a lato) sul cross di Valeri. La squadra di Cuesta deve accontentarsi di un punto nonostante al Tardini abbia segnato soltanto un gol nelle ultime cinque gare disputate. Ma per quanto visto è stato un pari meritato da entrambe le parti ed il Parma aggancia a quota 23 Sassuolo e Torino.

Biagio Bianculli

