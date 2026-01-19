Monopoli, ottima prova ma beffa finale: le parole di mister Colombo

Il goal di Salvatore Caturano nell'ultimo minuto di recupero ha gelato tutto il Veneziani. Se fosse terminata in parità sarebbe stato un ottimo punto per quanto si è visto in campo. Sia la squadra di mister Colombo che quella di mister Toscano hanno dato vita ad una partita vera, accesa dall'inizio alla fine con Monopoli e Catania che hanno cercato il goal vittoria non accontentandosi del pareggio. Il Monopoli dopo tre vittorie consecutive, dunque, cade tra le mura amiche al cospetto di un Catania capolista insieme al Benevento e domenica 25 gennaio farà visita all'Audace Cerignola al Monterisi per un derby che conterà moltissimo in chiave playoff.

A fine gara mister Alberto Colombo è intervenuto ai microfoni analizzato l'amara sconfitta interna. "E' chiaro che il dettaglio fa la differenza. Mi porto con me l'orgoglio che ho da allenatore nel vedere la prestazione della mia squadra. E' stato doveroso rincuorare i ragazzi, hanno fatto una delle prestazioni più importanti della mia gestione. Abbiamo avuto la capacità di saper soffrire e, allo stesso modo, non mollare rispondendo colpo su colpo". Una sconfitta ingiusta per la prestazione mostrata in campo dal Monopoli. Tuttavia, come ha sottolineato lo stesso mister Colombo, in alcune partite contro determinati avversario, il "dettaglio" fa la differenza. "Questa prestazione deve darci fiducia e consapevolezza nel pensare che sia la strada giusta. La squadra ha avuto un trend di crescita sotto il punto di vista fisico, mentale e nei risultati".

L'obiettivo in settimana sarà quello di archiviare la sconfitta interna con il Catania, recuperare energie e concentrarsi per il prossimo big match, il derby con l'Audace Cerignola, una trasferta fondamentale per riprendere l'ottimo cammino fatto fin qui.