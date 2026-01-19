Bari, cambio di rotta: via Magalini e Vivarini, richiamato Longo - I AM CALCIO ITALIA

Giuseppe Magalini e Vincenzo Vivarini sono stati sollevati dai rispettivi incarichi di direttore sportivo e allenatore del Bari. Lo comunica la stessa società con due note ufficiali. Sulla panchina biancorossa siederà Moreno Longo, di ritorno dopo l'esonero nella passata stagione 2024-2025. Adesso, sarà il tecnico originario di Torino a dover trovare la chiave giusta per svoltare in questa stagione, finora disastrosa e caratterizzata da due esoneri e un penultimo posto. L'obiettivo è, senza se e senza ma, la salvezza. La sconfitta interna con la Juve Stabia, sabato scorso, è stata decisiva per il cambio di rotta non solo in panchina ma anche dalla scrivania del mercato con l'esonero del direttore sportivo Magalini. 

