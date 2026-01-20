Benevento, interesse vivo per Canotto

Il Benevento non ha rinunciato a rinforzare il proprio organico, oltre a continuare a lavorare in vista di relative uscite. Ancora da definire la cessione in prestito di Sena, sul terzino di Pietradefusi spingono forte Campobasso e Latina. Per quanto riguarda le entrate, la Strega ha messo gli occhi su Luigi Canotto del Trapani.

Esterno d'attacco classe '94, solitamente impiegato come ala destra. Canotto vanta una lunga esperienza in Serie B, avendo vestito le maglie di Trapani ( già nella stagione 2016/17), Juve Stabia, Chievo, Frosinone, Reggina e Cosenza. Il giocatore sembra in procinto di lasciare Trapani, visti i guai societari che riguardano la squadra di Antonini e che il 22 gennaio potrebbero condurre all'estromissione dal campionato.

In questa stagione ha collezionato 19 presenze condite da 4 reti e 3 assist, rappresentando un profilo interessante per l'attacco giallorosso. La società di via Santa Colomba sta sondando l'attaccante granata, sul quale aveva chiesto informazioni anche la Salernitana. Il DT Carli monitora la situazione per valutare se Canotto è l'uomo giusto per aggiungere quel qualcosa in più alla squadra di Floro Flores.