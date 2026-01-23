Skoda Kamiq: design, tecnologia e comfort al top

Nel panorama sempre più competitivo dei SUV compatti di segmento B, la Skoda Kamiq continua a distinguersi come una delle proposte più intelligenti e razionali del mercato. Con l’ultimo restyling, il city SUV del marchio ceco rafforza ulteriormente la propria identità, puntando su design più deciso, tecnologie evolute e un rapporto qualità-prezzo tra i migliori della categoria, elementi che ne consolidano il successo commerciale anche in Italia.

Il look di Kamiq si concentra soprattutto sul frontale, ora più moderno e maturo. La calandra cresce nelle dimensioni e nello sviluppo verticale, assumendo una finitura nera lucida a contrasto con la carrozzeria, mentre i fari superiori diventano più sottili e affilati, allungandosi verso la griglia. Le luci inferiori, più grandi e scenografiche, adottano la tecnologia Matrix LED con disegno esagonale, conferendo alla Kamiq una presenza su strada più autorevole e distintiva. Anche il posteriore viene aggiornato con fanali a boomerang rivisti e l’introduzione della scritta Skoda al posto del classico badge, un dettaglio che richiama il nuovo family feeling del brand.

Compatta nelle dimensioni ma sorprendente nello spazio, la Kamiq misura 4,24 metri di lunghezza, risultando perfetta per l’utilizzo urbano senza rinunciare alla versatilità. L’abitacolo è ampio e ben sfruttato, mentre il bagagliaio da 400 litri, che arriva a quasi 1.400 litri abbattendo i sedili posteriori, si colloca ai vertici della categoria. Basata sulla piattaforma MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, la Kamiq è disponibile esclusivamente con trazione anteriore, una scelta coerente con la filosofia del modello, orientata a efficienza e contenimento dei costi.

Uno dei punti di forza del restyling è senza dubbio l’abitacolo, rinnovato nella grafica e nell’ergonomia. Il sistema di infotainment presenta un layout più intuitivo, con comandi fisici per il climatizzatore e display di serie da 8 e 8,25 pollici. Per chi desidera il massimo della tecnologia sono disponibili il Virtual Cockpit digitale da 10,25 pollici e il display centrale da 9,2 pollici con navigazione. Non manca l’assistente vocale Laura, insieme alla connettività wireless SmartLink compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, alla radio DAB e a quattro porte USB-C da 45 Watt, una dotazione da segmento superiore.

La filosofia “Simply Clever” resta un tratto distintivo della Kamiq, con soluzioni pratiche che fanno la differenza nella vita di tutti i giorni. Dall’ombrello integrato nella portiera alle protezioni automatiche dei bordi delle porte, passando per il gancio traino retraibile (optional). Tra le novità del restyling spicca anche il virtual pedal opzionale, che consente di aprire il portellone con un semplice movimento del piede, una soluzione rara e molto apprezzata in questo segmento.

Skoda guarda anche alla sostenibilità, introducendo materiali eco-compatibili come canapa e kenaf per alcuni rivestimenti interni, a conferma di un approccio sempre più attento all’ambiente senza sacrificare qualità percepita e robustezza.

Capitolo motorizzazioni, aggiornato e perfettamente in linea con le esigenze del mercato. La gamma è composta esclusivamente da propulsori benzina TSI, efficienti e brillanti. L’offerta parte dal 1.0 TSI da 95 CV, ideale per la città e per chi cerca consumi contenuti, passa per il più equilibrato 1.0 TSI da 115 CV, disponibile anche con cambio automatico DSG, e arriva al 1.5 TSI da 150 CV con tecnologia ACT, capace di disattivare due cilindri nei carichi leggeri per migliorare l’efficienza senza rinunciare alle prestazioni. Una gamma semplice ma completa, coerente con la filosofia pratica della Kamiq.

La dotazione di sicurezza è ai vertici della categoria, con sistemi avanzati di assistenza alla guida come Front Assist con riconoscimento pedoni, Lane Assistant, Traffic Sign Recognition e fino a 9 airbag. Il cruise control elettronico, disponibile su tutte le versioni, rende i viaggi più rilassanti.

Škoda Kamiq è disponibile negli allestimenti Selection, Monte Carlo e nelle nuove versioni Your Way e Be More, pensate per rispondere a esigenze diverse in termini di stile, tecnologia e comfort.

L’allestimento Your Way è dedicato a chi desidera un’auto dal carattere distintivo, capace di coniugare dotazioni essenziali e contenuti tecnologici avanzati di serie come Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore automatico Climatronic e prese USB-C ad alta potenza. Il tutto è arricchito da elementi estetici esclusivi che ne esaltano la personalità, tra cui vernice metallizzata e cerchi in lega da 17”, per uno stile moderno e curato in ogni dettaglio.

L’allestimento Be More punta invece a valorizzare al massimo tecnologia, design e comfort, proponendosi come una vera e propria soluzione full optional. Di serie offre una dotazione completa che include vernice metallizzata, tetto nero a contrasto, cerchi di dimensioni maggiorate e sistemi infotainment evoluti, insieme a numerosi altri contenuti pensati per elevare l’esperienza di guida e di bordo. Una proposta ideale per chi cerca il massimo in termini di equipaggiamento, senza compromessi.

