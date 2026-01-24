Il Bari nel segno di Moncini: buona la prima per mister Longo

Dall'Orogel Stadium - Dino Manuzzi si intravede un raggio di luce dopo mesi di buio in casa Bari. Dall'ultima vittoria in campionato con il Cesena del 2 novembre al San Nicola al 24 gennaio in terra romagnola: i biancorossi ritrovano il bottino pieno esattamente dopo 83 giorni e vincono fuori casa dopo 336 giorni - un'eternità - dopo quel Mantova-Bari del 22 febbraio 2025. E' stata anche la prima partita dal ritorno di mister Moreno Longo, in grado di dare la giusta scossa in un periodo complicatissimo. 3-4-2-1 con Rao e De Pieri dal primo minuto alle spalle di Gytkjaer, la novità, l'orgoglio e la cattiveria agonistica messa in campo dal primo all'ultimo minuto per trovare la prima vittoria esterna in questa stagione e quel sorriso che mancava da troppo tempo. Allo splendido goal di Rao ha risposto Ciervo, poi al 76' l'ex di turno, Moncini, ha inchiodato il match, Cistana permettendo, autore di un monumentale salvataggio sulla linea sul tiro di Frabotta con Cerofolini battuto.

Questa è la cartolina che il Bari riporta a casa dopo la vittoriosa trasferta di Cesena, che ripaga gli oltre 700 sostenitori biancorossi. C'è ancora tanta strada da percorrere, ma questo è l'atteggiamento giusto. Quando c'è voglia di giocarsela, le situazioni ruotano a proprio favore. La classifica è ancora grigia ma si intravede la speranza, due punti di svantaggio sulla zona salvezza non rappresentano un gap incolmabile. A preoccupare, invece, nelle ultime gare, o meglio dall'inizio della stagione, è stato l'atteggiamento passivo della squadra in campo.

A fine gara, mister Moreno Longo ha evidenziato: "Speravo in questa prestazione, conoscevo un solo modo per raggiungere la vittoria, ovvero con spirito di abnegazione. Abbiamo dato un ottimo segnale, merito dei ragazzi che hanno portato a casa tre punti fondamentali per il nostro obiettivo. Adesso dobbiamo avere continuità, tocca battagliare". Continuità che dovrà esserci già a partire dal match di venerdì sera, al San Nicola farà visita il Palermo di Inzaghi, un avversario ostico con il quale la squadra di Longo dovrà esaltarsi e ritornare a vincere anche tra le mura amiche. Il cammino è ancora lungo, ma fin quando c'è vita dovrà esserci anche speranza.