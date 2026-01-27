Novara-Pro Patria 3-1, tornano alla vittoria gli azzurri
Prima vittoria dell’era Dossena per il Novara che supera tre a uno la Pro Patria e si allontana dalla zona calda della classifica, decidono il gol di Alberti e la doppietta di Lanini, per gli ospiti ottava sconfitta consecutiva.
La cronaca Al 16’ incursione di Ledonne sulla destra, la difesa ospite sbroglia il pericolo, alla mezzora il Novara passa in vantaggio, conclusione di Collodel, respinge male Rovida e Alberti la mette in rete, al 35’ Boseggia chiude bene in uscita su Udoh, al 42’ Rovida si oppone al destro di Ledonne, stavolta il tap-in di Alberti termina alto sulla traversa, prima dell’intervallo Udoh da due passi manca la deviazione vincente, gol sbagliato gol subito, Arboscello per Lanini che raddoppia per gli azzurri. Il Novara dilaga, Alberti si conquista un calcio di rigore che Lanini trasforma, i bustocchi rientrano in partita con la rete di Tunjov, un gran sinistro per l’Estone. Il risultato non cambia più e il Novara può festeggiare un successo fondamentale.
NOVARA-PRO PATRIA 3-1
Marcatori: 30’Alberti (N), 46’Lanini (N), 8’st Lanini (N) su rigore, 15’st Tunjov (PP).
Novara: Boseggia; Lanini (17’st Donadio), Alberti (28’st Morosini), Ledonne, Khailoti, Dell’Erba, Collodel, Lorenzini, Arboscello (28’st Ranieri), D’Alessio (41’st Cannavaro). All. Dossena
Pro Patria: Rovida, Di Munno, Sassaro (12’st Mora), Udoh (26’st Mastroianni), Renelus (12’st Orfei), Tunjov, Travaglini (1’st Dimarco), Ferri (40’st Citterio), Pogliano, Motolese, Desogus. All. Bolzoni
Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.
Note: Corner 8-8. Ammoniti Khailoti e Morosini per il Novara, Sassaro per la Pro Patria. Spettatori 1701.