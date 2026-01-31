Pisa-Sassuolo 1-3, è tornato Berardi

Il Sassuolo batte il Pisa e torna alla vittoria dopo quasi due mesi, dal 6 Dicembre contro la Fiorentina. 1-3 il risultato finale alla Cetilar Arena.

Una partita già ben indirizzata nel primo tempo grazie alla rete di Berardi, al ritorno dopo il lungo infortunio, e all'autogol di Caracciolo che cercava di anticipare Laurientè su cross sempre di Berardi. Nella ripresa il Pisa aumenta il peso offensivo mettendo dentro Durosimi, e trova la rete al 51' con Aebischer. Il 1-2 però dura poco, perché al 58' il Sassuolo si rimette avanti di due grazie al quarto gol stagionale di Konè. A 10 minuti dal termine viene fischiato un calcio di rigore per fallo, neanche a dirlo, su Berardi. Ma l'arbitro viene chiamato al VAR poichè il fallo era iniziato fuori. Finisce così con la vittoria del Sassuolo che rialza la testa dopo un periodo negativo.