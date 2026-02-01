Atalanta U23- Benevento 3-4, una rimonta al cardiopalma

Un pazzo Benevento ribalta incredibilmente la partita di Caravaggio contro l'Atalanta U-23. 3-4 il punteggio. Dopo essere andati sotto per 3-1 nel primo tempo, nella ripresa i giallorossi hanno dilagato rimontando i due gol di svantaggio. Lamesta, una doppietta di Pierozzi e Saio sigillano il risultato, per i padroni di casa a segno Levak(doppietta) e Misitano. La Strega vola in testa da sola, allungando a +3 sul Catania, uscito sconfitto a Potenza contro il Sorrento. Prova di grande carattere dei ragazzi di Floro Flores, a testimonianza del grande lavoro mentale svolto dal mister verso questi giocatori

Premessa: La Strega si presenta a Caravaggio con grandi intenzioni, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri della concorrente Catania contro il Sorrento, punteggio di 3-1 per i rossoneri. Floro Flores cambia solo sul lato destro, inserendo Pierozzi dal primo minuto al posto di Romano, Tumminello resta sulla trequarti dietro Salvemini.

Primo tempo: Inizia il match. 3 minuti di orologio e la Strega trova immediatamente il gol. Scatto in velocità di Lamesta, l’ala giallorossa si trova davanti a Vismara e non sbaglia. 0-1!

La Dea reagisce immediatamente e al 9’ Levak approfitta di un pallone messo in mezzo insaccando la rete dell’1-1. Ci sono dubbi sulla validità del gol, i quali vengono dissipati dopo il controllo del direttore di gara al FVS. Il gol è regolare perché Ceresoli tiene in gioco i nerazzurri. Il Benevento prova a tornare in vantaggio. Ancora Lamesta, questa volta la conclusione del numero 11 della Strega va fuori di poco.

Gol fallito, gol subito dice il proverbio. Dopo l’errore di Lamesta, l’Atalanta riparte , Vavassori pesca Levak con un cross in area, l’attaccante croato anticipa i difensori giallorossi e di testa firma il 2-1, doppietta personale per il classe 2006. La Dea ribalta totalmente la partita in pochi minuti, Benevento colto di sorpresa.

La squadra di Floro Flores inizia a spingere per cercare il pareggio. Prima una conclusione a giro di sinistro di Lamesta respinta da Vismara, poi un colpo di testa di Simonetti che colpisce l’esterno della rete. Al 45’ Maita tenta da fuori area, Vismara blocca e da lì parte la falcata della Dea che conduce al 3-1. Misitano viene servito verso destra, Ceresoli lascia il lato scoperto e l’ala nerazzurra fulmina così Vannucchi con un gran destro sul sette.

Davvero un incubo questo primo tempo per il Benevento che si chiude sul 3-1 in favore dei padroni di casa.

Secondo tempo: Il Benevento tenta subito di accorciare le distanze, colpo di testa di Salvemini , a lato di un soffio. Ci prova anche Tumminello, ma Vismara blocca. Al 50’ la Strega segna. Punizione di Lamesta, Pierozzi svetta di testa, Vismara non può nulla e la gara viene riaperta. Succede di tutto nei minuti successivi. Prima i sanniti reclamano un rigore per un possibile tocco di braccio di Navarro sul tiro di Lamesta. Per l’arbitro non c’è nulla anche controllando al FVS. Dal corner che segue Pierozzi sfiora il pari con un montante che si stampa sul palo.

Pareggio della Strega! Punizione di Lamesta, respinta della barriera, Romano fa da sponda, c’è una mischia da cui ne esce Pietro Saio che trovandosi il pallone tra i piedi sottoporta insacca di potenza. Primo gol con la maglia del Benevento per il difensore classe 2003. La panchina della Dea continua però a polemizzare trovando l’azione del gol irregolare. Dopo un altro consulto al FVS , il gol viene convalidato. Piovono espulsioni verso la panchina dei bergamaschi.

3-3, match di nuovo in parità, intensità altissima in quel di Caravaggio.

Pierozziiiiiiiiii! Ancora lui, da calcio d’angolo colpisce di testa battendo Vismara. Il Benevento ottiene una rimonta insperata. Miracolo di Vannucchi! Il portiere giallorosso di corpo blocca la zampata di Zamboni salvando il risultato.

Finita! Un Benevento incredibile! Dopo il 3-1 del primo tempo, nella ripresa i giallorossi hanno cambiato marcia mettendo a segno altri tre gol e vincendo un match che sembrava irrecuperabile. 3-4 e primo posto in solitaria.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Comi, Navarro; Bergonzi, Pounga, Panada ( 85 st Mencaraglia), Bakker; Levak ( 62 st Steffanoni), Vavassori( 90 + 2 st Cassa); Misitano ( 62 st Zanaboni). A disp.: Zanchi, Torriani, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Guerini, Obric, Riccio, Idele, All.: Bocchetti

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli ( 46 st Romano); Maita(c) , Prisco ( 78 st Talia) ; Lamesta ( 85 st Carfora), Tumminello ( 78 st Manconi), Simonetti; Salvemini ( 90+2 Caldirola). A disp : Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Borghini, Mignani, Della Morte. All: Floro Flores

Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Pilleri di Cagliari e Fenzi di Treviso. Quarto ufficiale: Galiffi di Alghero. Operatore FVS: Bettoni di Treviglio

Note: Ammoniti: Bergonzi (ATA) Pierozzi (BN):Marcatori: 3'pt Lamesta (BN), 8'pt e 18'pt Levak (ATA), 45+3 'pt Misitano (ATA); Pierozzi 50 st (BN); Saio 64 st (BN); Pierozzi 89 st (BN)