Troppa Juve per il Parma: poker dei bianconeri e autogol di Cambiaso
Otto gol subiti in due partite. Davvero troppi per il Parma, che dopo il poker di Bergamo, ne incassa altri quattro gol dall Juventus. L'unico gol segnato della serata arriva su un autogol di Cambiaso ed è un segnale di allarme per le prossime gare. Il vantaggio juventino arriva al quarto d'ora con Bremer che di testa mette dentro su angolo di Conceicao. Il raddoppio giunge al 37' con la bellissima rovesciata di Mckennie su cross di Kalulu. Il Parma ad inizio ripresa accorcia le distanze con Cambiaso che al 51' deposita nella propria porta un traversone di Circati. Ma dura poco la speranza dei ducali che al 55' vengono perforati ancora da Bremer. Il sigillo del poker lo mette David al 64' ribadendo in rete una corta respinta di Corvi su Conceicao. Nel recupero andrebbe in gol anche Openda, ma l'arbitro richiamato dal VAR annulla la segnatura per posizione di fuorigioco.
|Comparazione Quote
|1
|X
|2
|1.74
|3.84
|5.52
|1.67
|3.60
|5.00
|1.67
|3.75
|5.25
|1.63
|3.75
|5.50
|1.74
|3.84
|5.52
|1.67
|3.50
|5.00