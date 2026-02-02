Team Altamura, terza vittoria esterna consecutiva in attesa del derby

Preziosa vittoria esterna per il Team Altamura che ottiene il bottino pieno nelle ultime tre trasferte tra Crotone, Cavese e Trapani. In vista del derby di venerdì 6 febbraio con il Monopoli, la squadra di mister Devis Mangia si presenta da decima della classe, zona playoff, distante sette punti dalla zona rossa della graduatoria, considerando l'obiettivo stagionale della salvezza. Allo Stadio Polisportivo Provinciale di Trapani, passano i biancorossi grazie ad una rete di Curcio al 38' esattamente come a Crotone, di misura, sempre l'ex Ternana. Adesso, a partire dal prossimo turno con la squadra di mister Colombo, sarà fondamentale ritornare alla vittoria al Tonino D'Angelo, un successo che manca dal 19 ottobre in occasione della partita con il Picerno.

Mister Devis Mangia, al termine della gara esterna con il Trapani, ha analizzato il momento. "Abbiamo interpretato bene il primo tempo nonostante la condizione climatica che poteva senza dubbio condizionare considerando che diluviava. Nel secondo tempo, quando loro sono passati a tre, anche noi abbiamo cambiato l'atteggiamento. Forse, dovevamo gestire un pò meglio l'intera gara, però a dirla tutta, venivamo qui a Trapani con una difesa molto inedita, faccio i complimenti ai ragazzi che hanno giocato, molto giovani. Tutto questo contro una squadra che gioca e ha una struttura fisica importante".

Appuntamento, dunque, dal Tonino D'Angelo per il derby con il Monopoli. All'andata, allo stadio Vito Simone Veneziani, terminò 1-1 con i goal di Tirelli e Ortisi. Anche la squadra di mister Colombo arriva da una vittoria, interna con il Latina, e vorrà continuare il suo cammino verso le zone nobili della classifica.