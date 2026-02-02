Benevento, ufficiali gli arrivi di Celia e Kouan

Il Benevento ha ufficializzato gli acquisti di Raffaele Celia e Christian Kouan, rispettivamente da Cesena e Cosenza. Entrambi firmano un contratto valido fino a Giugno 2027 e vanno a completare il mercato della Strega. Celia è un terzino sinistro con una grande esperienza in Serie B, tra l'altro il giocatore ha un trascorso in passato con il Benevento. Infatti siglò un gol in un Benevento-Spal 1-3 quando vestiva la maglia biancazzurra nella stagione 2022/2023 di Serie B, culminata con la retrocessione in C dei campani.

Kouan è un mediano di spinta con uno spiccato senso del gol ( 5 in questa stagione) che può adattarsi sia nel centrocampo a 2 che nel centrocampo a 3. Anche egli ha un lungo passato in Serie B con Cosenza e Perugia.

Entrambi vanno ad aggiungere grande valore all'organico della Strega che si appresta ad essere completo in ogni reparto.