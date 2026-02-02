Benevento, Viscardi passa alla Casertana, Perlingieri al Cosenza

Oltre ad aver ufficializzato gli acquisti di Raffaele Celia e Christian Kouan, la Strega ha piazzato anche due uscite. I giovani Angelo Viscardi e Mario Perlingieri lasciano il capoluogo sannita in prestito. Viscardi passa alla Casertana, Perlingieri invece al Cosenza.

Per la precisione, Perlingieri già giocava altrove, al Crotone di Longo dove aveva collezionato 14 presenze e nessun gol. I pitagorici hanno rescisso il prestito, permettendo a Perlingieri di tornare alla base. Dopo un lungo testa a testa tra Cerignola, Foggia e Cosenza per accaparrarsi il giocatore, alla fine sono stati i lupi silani a spuntarla.