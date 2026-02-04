Pro Vercelli-Novara 1-0, derby amaro per gli azzurri

Una rete di Akpa Akpro decide il derby tra Pro Vercelli e Novara, un match giocato male dagli azzurri che perdono ancora una volta contro i rivali vercellesi che hanno interpretato meglio il match.

La cronaca Parte forte la Pro Vercelli ma è di Collodel il primo tiro in porta al 9’ che termina a lato, al 18’ le bianche casacche passano in vantaggio, errore di Dell’Erba, ne approfitta Akpa Akpro che supera con una bella conclusione Boseggia. Al 27’ Pro vicino al raddoppio, Comi gira di prima intenzione, Boseggia non trattiene e viene strattonato per la maglia Burruano, per l’arbitro nonostante il ricorso al Var non è calcio di rigore, la prima frazione finisce uno a zero per la Pro. Al 7’ della ripresa Comi di testa impegna severamente Boseggia, si vede il Novara al 16’ con i due nuovi entrati Morosini e Lanini ma il risultato non cambia, al 38’ Livieri si oppone con disinvoltura a Ledonne, al 44’ di testa Morosini, blocca Livieri

PRO VERCELLI-NOVARA 1-0

Marcatore: 18’Akpa Akpro.

Pro Vercelli: Livieri, Coccolo, EL Bouchtaoui, Marchetti, Burruano, Sow A. (23’st Sow O.), Iotti, Piran, Furno (23’st Carosso), Comi (32’st Coppola), Akpa Akpro (48’st Pino). All. Santoni

Novara: Boseggia, Di Cosmo (15’st Morosini), Alberti, Donadio (1’st Lanini), Ledonne, Khailoti, Dell’Erba (33’st Agyemang), Collodel (39’st Arboscello), Lorenzini, D’Alessio, Basso. All. Dossena

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Note: Corner 3-8. Ammoniti Iotti, Burrano, Furno e El Bouchtaoui per la Pro Vercelli, Lorenzini per il Novara. Spettatori 2300.