Nicola Disabato: "Sarà una partita equilibrata e bella da vedere"

In vista del derby di domani tra Team Altamura e Monopoli, la redazione di IamCalcio Bari ha analizzato la partita insieme al giornalista Nicola Disabato di Altamuralife e Lifenews24. Diversi i temi toccati: dallo stato di forma delle due squadre al mercato, appena concluso, dei biancorossi.

Due squadre che arrivano da un buon periodo di forma, una sola sconfitta a testa nelle ultime cinque. Quale partita ci attende al Tonino D'Angelo?

Credo sarà una partita molto equilibrata ma anche bella da vedere. Entrambe vorranno dare seguito alla striscia positiva che stanno vivendo, ma penso che il Monopoli cercherà di imporsi e di fare la sua gara sapendo che può balzare al quarto posto per più di 24 ore e quindi sperare. Ma occhio a non scoprirsi troppo.

Per quanto riguarda l'obiettivo stagionale, credi che il Team Altamura debba giocare per un posto ai playoff oppure l'obiettivo è sempre la salvezza?

Essere lì è sicuramente una bella cosa e può essere motivo di orgoglio nel caso si concretizzasse. Ma l’obiettivo prefissato da agosto è quello sempre prefissato e poi raggiunto lo scorso anno. Quindi si guarda la classifica - che è corta comunque - guardandosi sempre le spalle, perché oggi sei lì ma basta qualche inciampo non pervenuto e ritorni nella parte destra della classifica dato che questo girone è imprevedibile e nessuno ti regala niente. Poi, se capita l’occasione, magari.

Come giudichi il mercato del Team Altamura?

È stato fatto un buon mercato, mirato dove si sono puntellati i ruoli che si ritenevano necessari. L’acquisto di Alastra è quello che più mi è piaciuto perché porta con sé molta esperienza e soprattutto sicurezza tra i pali. Falasca lo vedo come un giocatore che può esprimere il suo potenziale e Millico mi auguro porti qualche gol e assist in più con la sua qualità spinto dall’ambiente che c’è qui.