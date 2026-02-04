Benevento-AZ Picerno 1-0, Il solito Pierozzi al 90' firma il trionfo

Se non è una vittoria pazza, al Benevento non piace! Il gol di Pierozzi in zona cesarini per la seconda volta consecutiva regala 3 punti fondamentali nella lotta della Strega al primo posto, sarebbe forse da ribattezzare zona Pierozzi. Il Picerno ha disputato una partita coraggiosa, ordinata difensivamente, non lasciando mai spazio alle incursioni offensive dei giallorossi. Un 1-0 di misura che testimonia l’ardua sfida a cui è stato sottoposto il team di Floro Flores che martedì sarà di nuovo in campo al “Provinciale “ a Trapani.

Premessa: La Strega torna al “Vigorito” dove ad attenderla, oltre al suo pubblico, c’è il Picerno di Bertotto. I lucani sono reduci dal vittorioso derby contro il Potenza e sono saliti a quota 23 punti, in piena lotta salvezza. Il Benevento ha l’entusiasmo alle stelle dopo la clamorosa rimonta a Caravaggio contro l’Atalanta U23, tuttavia è necessario mantenere alta la guardia e mister Floro Flores e i suoi ragazzi lo sanno bene. Il tecnico giallorosso decide di far rifiatare alcuni giocatori, tenendo conto di dover giocare tre partite nel giro di una settimana.

Primo tempo: La Strega parte affamata. Al 6’ minuto, sugli sviluppi di un corner, i padroni di casa trovano il gol con un tocco di Simonetti sulla linea. L’arbitro però annulla per posizione di fuorigioco. Al 12’ lo stesso Simonetti è costretto ad uscire per una brutta botta. Lo sostituisce Carfora. Il Picerno si fa vedere con un tiro a botta sicura di capitan Maiorino, Vannucchi respinge.

Ottima chance anche per Salvemini che intercetta un pallone velenoso e girandosi tenta la conclusione, Marcone è attento e gli dice di no.

Al 26’ Salvemini davanti alla porta colpisce di testa in maniera sbilenca. Palla alle stelle. Al 45’, da calcio d’angolo, Salvemini ci mette la zampata, Marcone è prodigioso nella respinta.

Si chiude qui il primo tempo. Un Picerno difensivamente compatto e organizzato ha chiuso ogni spazio ai giallorossi, limitando la loro avanzata offensiva. Punteggio sullo 0-0

Secondo tempo: Nella ripresa il Picerno fa entrare Pugliese nel tentativo di smuovere gli equilibri. Occasione per il Benevento! Minuto 60’, il 9 della Strega raccoglie di testa un cross dalla destra, palla che si stampa sulla traversa.

La Strega sbaglia molto in fase di interdizione, passaggi spesso imprecisi. D’altro canto, la difesa lucana si sta difendendo in modo perfetto. Al 77 Tumminello in scivolata manda a lato di pochissimo.

Calcio di Rigore! Rigore per la Strega! Trattenuta dubbiosa subita da Caldirola, la panchina giallorossa chiede il consulto al FVS. Il dubbio diventa conferma, il rigore è assegnato.

Dagli undici metri si presenta Salvemini.

Parato! Marcone respinge il penalty, punteggio ancora in parità. Vero e proprio man of the match l’estremo difensore dei lucani, autore di numerosi interventi provvidenziali.

PIEROZZIIIIIIIIIII!!!!!!! INCREDIBILE! DI NUOVO LUI. Il solito Pierozzi al 90’ salva la Strega da un pari che sembrava scritto. Ancora di testa, svettando più alto di tutti, proprio come a Caravaggio! Secondo gol di fila, sesto stagionale per il terzino ex-Pescara che ha raccolto egregiamente un cross di Lamesta insaccando in rete e battendo l’incolpevole Marcone.

Finitaaaaa! La Strega trionfa ancora, altri tre punti fondamentali. Onore anche agli avversari che magari avrebbero meritato un finale migliore. La squadra di Floro Flores allunga di 6 punti sul Catania che dovrà ancora giocare il match contro il Trapani rimandato al 18 Febbraio.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio ( 74 st Caldirola), Romano; Maita (c), Prisco ( 74 st Talia); Lamesta, Manconi ( 63 st Tumminello), Simonetti ( 12 pt Carfora( 74 st Della Morte); Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Celia, Borghini, Ceresoli, Mignani, Caldirola, Talia, Kouan, Della Morte. All.: Floro Flores

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Bianchi ( 46 st Pugliese), Baldassin; Guadagni, Cardoni ( 65 st Esposito( 90+3 Coppola), Maiorino(c) ( 65 st Djibril); Abreu . A disp.: Summa, Pecci, Frison, Del Fabro, Pistolesi, Salvo, Franco, Bocic. All.: Bertotto

Arbitro: Pasculli di Como. Assistenti: Fumarulo di Barletta e Mambelli di Cesena. Quarto ufficiale: Mirabella di Napoli. Operatore FVS: Romaniello di Napoli

Note: Ammoniti: Carfora (BN); Bellodi ( AZ); Romano (BN); Talia (BN); Marcatori: 90+12 Pierozzi (BN)