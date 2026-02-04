Irene Tarabù: ”Mi aspettavo un torneo positivo, la squadra prometteva"

Alla scoperta di Irene Tarabù, classe 2007, terzino sinistro dotata di forza fisica e velocità, militante nel Women Latina calcio 1932, squadra capolista a punteggio pieno nel girone B del Torneo di Eccellenza Lazio.

Ciao Irene, vi aspettavate un inizio di stagione così travolgente?

“Siamo prime in classifica con 21 punti, frutto di 7 vittorie e una differenza reti a nostra favore di +53; la squadra prometteva bene sin dall’inizio della stagione e francamente sono sempre stata fiduciosa che potessimo avere un avvio positivo”.

Un giudizio sulla squadra

“Il team è un mix di giocatrici di esperienza e di giovani di prospettiva che vengono aiutate nel cloro percorso di crescita e maturazione dalle veterane, formando un bel gruppo”.

Le tue prestazioni

“Sono soddisfatta del mio rendimento, ho anche ricevuto la convocazione per la Rappresentativa femminile del Comitato Regionale Lazio Lnd; non mi aspettavo di rendere così tanto, sono davvero felice di vivere questo momento”.

Come è nata la tua passione per il calcio?

“Sono cresciuta guardando in tv il cartone animato Holly e Benji e mi è stato facile appassionarmi a questo sport sin da piccola, pur non essendoci nessun praticante in famiglia”.

Prospettive per il futuro

“Punto a vincere il campionato, continuando essenzialmente a divertirmi”.

Foto credit Women Latina calcio 1932