Team Altamura, step by step: vittoria nel derby e sogno playoff

Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per il Team Altamura, che ritrova il successo casalingo nel derby con il Monopoli. La squadra di Devis Mangia vola in zona playoff, attestandosi al nono posto in attesa del Casarano, e può davvero pensare in grande in questa stagione. L’obiettivo dichiarato è sempre stato la salvezza, come giusto che fosse, ma in questo momento, con un buon gioco e il morale alle stelle, questa squadra può puntare a qualcosa di più.

Mister Devis Mangia analizza in conferenza stampa la vittoria firmata Rosafio-Curcio:

"Grazie ad alcuni accorgimenti siamo diventati molto più verticali. Il Monopoli ha oggettivamente palleggiato più di noi. A un certo punto della stagione ci siamo accorti di avere un buon palleggio, ma di essere un po’ sterili. L’atteggiamento che abbiamo avuto oggi ci ha consentito di sfruttare al meglio le occasioni nel momento in cui recuperavamo palla. Loro portavano molti uomini sopra la linea della palla. Ci siamo comportati benissimo e devo complimentarmi con i miei ragazzi".

Mister Mangia analizza la chiave tattica della gara e i calciatori in campo hanno recepito con grande lucidità le diverse fasi di gioco. Più volte, nel corso di questa stagione, il tecnico ha sottolineato l’importanza della lettura delle situazioni: ad oggi il Team Altamura ha dimostrato di essere concreto e cinico quando serviva, capace di soffrire nella propria metà campo quando il Monopoli ha intensificato le azioni offensive. Nel complesso è stata una grande prova di maturità da parte di un gruppo consapevole di poter lottare per obiettivi più ambiziosi, cercando di riscrivere le pagine della storia calcistica altamurana.

Martedì si torna già in campo per il turno infrasettimanale: al Tonino D’Angelo arriva il Latina. Il mese di febbraio rappresenterà uno snodo cruciale per la stagione dei biancorossi. Mister Devis Mangia lo sa e chiede di mantenere i piedi ben piantati per terra, pensando partita dopo partita. Forse è proprio questa la forza del gruppo: l’umiltà e la consapevolezza di giocarsela non con il calendario, ma nei novanta minuti.