Il Bari cade al Martelli: Mancuso al 94' gela la squadra di Longo

Prima all’81’, con un colpo di testa poco angolato e la grande reattività di Cerofolini, poi nel finale, al 94’, Leonardo Mancuso fa esplodere di gioia il Martelli nello scontro salvezza con il Bari. Per quanto visto nel pomeriggio di Mantova, la squadra di Modesto ha ampiamente meritato i tre punti. Il Mantova esce momentaneamente dalla zona rossa della classifica e rompe il tabù Bari dopo vent’anni, mentre i pugliesi scendono al penultimo posto con 20 punti. Per la squadra di Longo arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna di venerdì scorso con il Palermo. Mercoledì prossimo al San Nicola arriva lo Spezia, in un match cruciale per non alimentare quell’incubo chiamato Serie C.

Il Bari è apparso impaurito e poco pericoloso dalle parti di Bardi. Al gol di Meroni, ex di turno, ha risposto dopo due minuti il nuovo arrivato Odenthal. La squadra di Modesto ha dimostrato di avere qualcosa in più, credendoci con maggiore insistenza rispetto ai biancorossi di mister Longo. È mancato ancora una volta l’atteggiamento giusto dopo l’ottima vittoria di Cesena e il buon primo tempo disputato con il quotato Palermo. La squadra di casa, invece, quell’atteggiamento lo ha avuto e negli ultimi quindici minuti di partita ha messo tutto se stessa per conquistare la vittoria. La reazione del Bari non c’è stata e questo aspetto preoccupa non poco.

Mercoledì, al San Nicola, sarà una finale. La prima delle cinque partite salvezza si è chiusa nel peggiore dei modi: una sconfitta al 94’. Testa allo Spezia, con l’atteggiamento giusto, per salvare la stagione.