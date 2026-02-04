Novara-Brescia 0-0, un punto prezioso per gli azzurri

Finisce zero a zero tra Novara e Brescia, un punto a testa che probabilmente non accontenta nessuna delle due formazioni, gli ospiti perché erano venuti a Novara per vincere, gli azzurri che hanno avuto le occasioni più pericolose e forse avrebbero meritato qualcosa in più.

Alberti fallisce il vantaggio, Vido sfiora l’uno a zero, primo tempo in parità Subito pericoloso il Brescia con un destro di Vido che non inquadra la porta, grande occasione per il Novara al 25’, palla filtrante di Ledonne per Alberti che solo davanti a Gori si fa parare la conclusione, al 31’ un tiro di Ledonne deviato viene messo in angolo da Gori, al 33’ rasoterra di Crespi bloccato senza troppi patemi da Boseggia, brivido per il Novara al 39, il tentativo di Vido deviato sibila a fil di palo, sul successivo corner Rizzo calcia alto sulla traversa. La prima frazione finisce sul nulla di fatto, una grande occasione per parte.

Secondo tempo senza troppi sussulti, lo zero a zero è inevitabile Rischia il Novara al 6’ su una palla che attraversa l’area piccola ma trova le mani di Boseggia, al 9’ cross di Agyemang per Alberti che manda a lato, il Brescia chiede l’intervento del var per un contatto in area ma ha esito negativo, al 41’ azione personale di Ledonne, destro troppo debole per impensierire Gori.

Novara (3-4-1-2): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; D’Alessio (17’st Di Cosmo), Collodel, Basso, Agyemang; Ledonne, Lanini (1’st Arboscello); Alberti (27’st Morosini). All. Dossena

Brescia (3-5-2): Gori; Armati (43’st Moretti), Sorensen, Silvestri; Marras, Balestrero (32’st Cisco), De Francesco, De Maria (27’st Fogliata), Rizzo; Crespi, Vido (27’st Cazzadore). All. Corini

Arbitro: Silvestri di Roma.

Note: Ammoniti Di Cosmo per il Novara, De Francesco e Marras per il Brescia.