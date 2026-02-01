Novara FC, Dossena “Chi vivrà, vedrà “

Un pareggio che placa le ire, quello ottenuto dal Novara FC contro l’Union Brescia, squadra pericolosa che non è riuscita a marchiare la vittoria, nonostante il meraviglioso e numeroso tifo che li ha accompagnati in quel di Novara.

Critiche. “Le critiche mi fanno bene, vanno prese nel senso giusto e vanno analizzate. Ci siamo fatti un bell’esame di coscienza dopo Vercelli però io non ero così pessimista come voi avete, con il vostro pensiero, puntato il dito. Secondo me la prestazione c’è stata anche a Vercelli, oggi abbiamo giocato contro una signora squadra che ci ha dato del filo da torcere però abbiamo creato quello che volevamo: tre o quattro sviluppi nella parte centrale, con il nuovo modulo li ho visti fatti per bene”.

Bicchiere. “Vedo il bicchiere mezzo pieno anche se la prestazione è uguale e identica a quella della Pro Vercelli, là il bicchiere era mezzo vuoto perché il risultato è stato sfavorevole, oggi con un pareggio contro il Brescia in casa la vediamo positiva. Io, guardando i ragazzi, non ho ancora trovato una partita dove non c’è stata prestazione o atteggiamento positivo”.

Moduli. “Con il nuovo modulo vai ad offendere un po' di meno anche se abbiamo cercato di proporre sempre gioco, a Vercelli volevo che i miei ragazzi non si snaturassero anche perché da quando sono arrivato qua ho predicato l’idea di essere aggressivi e di andare a dominare ed è vero che in certe partite non puoi sempre esserlo perché avvantaggi l’avversario però con il derby, con l’adrenalina, con tutto quello che portavamo dietro in quella partita, speravo di calcare su quell’onda, mentre invece è stato uno sbaglio. Si accetta, si impara e si va avanti. Ai ragazzi ho detto che siamo usciti a testa alta, eravamo amareggiati perché il derby era pesante ma riguardandolo poi è stato positivo”.

Lanini. “Perché l’ho sostituito? Ho 25 giocatori a disposizioni, richiedo determinate situazioni, magari Eric faceva fatica in quel determinato contesto ed ho preferito cambiare”

Agyemang. “Deve perfezionare negli ultimi metri quando arriva al cross, sicuramente nella tenuta della corsa non ha problemi a tenere gli avversari, è arrivato un poco corto alla fine quindi deve lavorare di più, soprattutto nel lavoro quotidiano che ti permette di essere pari al 90’ e avere ancora litri nel serbatoio, noi dobbiamo arrivare a quello. Lui un po' per l’infortunio, un po' perché condizionato non ha ancora 90 minuti ma deve arrivare a farli tutti ad altissima intensità”.

Da Graca “Per il mio standard e quello che chiedo ai ragazzi è molto molto indietro, ora farà ancora tre giorni importanti di lavoro, ieri il ragazzo a fine rifinitura ha lavorato ancora e quindi non era ancora pronto per andare in campo, se non per 8 minuti, in una condizione non vantaggiosa per lui, bruciare le tappe non va bene. Vedremo se con l’Albinoleffe ci sarà una situazione per iniziare a metterlo in campo”.

Punti. “Guardo la prestazione non i punti. I 2 punti persi sono quelli contro le Dolomiti perché ci meritavamo la vittoria, il campo ci dice che abbiamo 28 punti, possiamo fare di più però sono contento della prestazione. Una alla volta. Alla fine ho visto che il gap che c’è chi rimane fuori dai play-off e chi entra dentro ai play-out è di 5 o 6 punti e si ritrovano in quel gruppo circa sei squadre, quindi ci sono ancora tantissimi punti in palio, dobbiamo continuare con questo atteggiamento, ho cambiato l’idea di gioco e abbiamo due frecce nel nostro arco. Chi vivrà, vedrà. Dobbiamo vendere cara la pelle, spero di non trovare delle squadre così attrezzate come il Brescia”.