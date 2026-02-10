Gaetano Vitale: "Mangia può sorprendere, a Colombo serve equilibrio"

La redazione di IamCalcio Bari ha intervistato il telecronista di Sky Sport Gaetano Vitale per fare il punto sul momento in casa Team Altamura e Monopoli, le due pugliesi del girone C di Serie C, attualmente, in zona playoff.

Il mese di febbraio per il Team Altamura sarà cruciale per comprendere se la zona playoff può rappresentare un obiettivo concreto. Da esperto della Serie C quale è la tua idea sui biancorossi di mister Devis Mangia?

Avendo commentato spesso la squadra, sono riuscito a farmi un’idea abbastanza chiara: è una squadra quadrata, che sa cosa vuole e sembra essere cosciente anche di come poterci arrivare. Grande è un giocatore troppo importante per questa squadra perché fa movimenti e copre più ruoli come nessuno sa fare, così come l’aver mantenuto in rosa Silletti e Doumbia sarà un grande valore aggiunto. Se anche Curcio riuscirò a tenere questo ritmo ho l’impressione che possa essere una stagione molto sorprendente. Su mister Mangia penso che possa essere veramente nella sua dimensione: parla, si esprime e fa esprimere la squadra esattamente secondo le sue idee e infatti l’aver valorizzato questi giocatori è la sua chiara impronta.

Il Monopoli, nel mercato di gennaio, ha perso due pedine importanti: Tirelli e Imputato. La squadra di Colombo, secondo te, si è ridimensionata e dove potrà arrivare da qui alla fine della stagione?

Tirelli e Imputato davano qualcosa che oggettivamente in questo momento alla squadra manca e l’unico modo per sopperire è che, come detto da Colombo, chi ha giocato meno si prenda responsabilità. È presto per dirlo, ma ho l’impressione che sarà una seconda parte di stagione tanto complicata visto anche che Longo manca dal gol su azione da un anno e davanti le alternative non ci sono. Dietro Antoni è affidabile, ma non è sicuramente Imputato e servirà tempo per ritrovare organizzazione. Il lavoro di Colombo sarà fondamentale per ritrovare equilibrio e qualità che ridarà chi finora si è visto meno. Occhio a Dudic che potrebbe essere una buona sorpresa.

Due calciatori, uno per parte, che ti hanno impressionato del Team e del Monopoli?

Grande è sicuramente quello che impressiona di più, ma tra due mesi dirò sicuramente Doumbia. Per il Monopoli avrei detto Imputato, ma mi piace molto Scipioni.