Trapani-Benevento 0-5, la Strega è una macchina da gol

La Strega non batte ciglio e trionfa anche a Trapani. Uno 0-5 che certifica il grande lavoro sia offensivo che difensivo della squadra di mister Floro Flores. Prima il vantaggio di Tumminello, tre minuti dopo il raddoppio di Manconi e nel secondo tempo il già citato Tumminello mette a segno un'altra rete su rigore, a cui si aggiunge un'altra doppietta, stavolta di Mignani. I sanniti sono una vera e propria macchina da gol, confermandosi come il miglior attacco d'Italia. In attesa della partita del Catania di stasera al "Cibali" contro l'Audace Cerignola, il Benevento vola a +9 sugli etnei. Da non dimenticare che il Catania ha ancora una partita in meno, il match da recuperare contro il Trapani il 18 febbraio.

Premessa: La Strega prosegue la sua lotta al titolo in terra siciliana. Al “Provinciale” il gruppo di Floro Flores sarà atteso da un Trapani pesantemente decimato tra penalizzazioni e cessioni di pezzi pregiati ( Kirwan, Fischnaller e Di Noia per citarne alcuni), senza dimenticare i guai societari che ancora non accennano a placarsi definitivamente.

Di fatto, la squadra granata presenta un 11 titolare completamente rinnovato rispetto alle ultime partite prima della fine del mercato invernale. Floro Flores fa ben 5 cambi rispetto alla scorsa gara, infatti Caldirola, Ceresoli, Tumminello, Carfora e Talia partiranno titolari. Un po’ si tratta di una scelta di turnover per far rifiatare alcuni, dall’altro lato invece il tecnico napoletano è stato costretto a diverse modifiche visto il grave infortunio di Simonetti rimediato contro il Picerno ( stagione finita per l’esterno romano), l’influenza di Prisco e le condizioni non al top di Saio.

Primo tempo: Subito pericoloso il team sannita con Tumminello che sfiora la zampata vincente da una palla messa in mezzo da Pierozzi. Al 12’ Lamesta cerca spazio per calciare dalla lunga distanza con il mancino, Galeotti blocca in due tempi.

Al 16’ la partita si sblocca! Sugli sviluppi di un corner svirgolata della difesa del Trapani, Tumminello si trova tutto solo e di testa batte l’incolpevole Galeotti. Strega in vantaggio.

Non passano neanche tre minuti e arriva anche il raddoppio. Punizione magistrale di Manconi che tocca la traversa prima di depositarsi in rete. Il primo squillo del Trapani arriva al 32’ con una conclusione di sinistro dell’ex Benedetti che sfiora il palo alla destra di Vannucchi.

Occasione al 36’ di Scognamillo, il quale, approfittando di una distrazione della difesa granata su calcio piazzato, si gira tirando in braccio a Galeotti.

Al 44’ grande chance per Morelli sottoporta, ma il terzino granata spara alto.

Poco dopo, i giocatori del Benevento protestano per un fallo di Benedetti su Pierozzi, ritenendo l’azione da espulsione. Dopo il check al FVS, l’arbitro dà ragione alle proteste giallorosse, espellendo il capitano dei siciliani.

Sul finire del primo tempo ci riprova Tumminello spedendo il pallone sul fondo. Partita molto sentita per Tumminello che oggi gioca a casa sua, essendo lui originario di Erice.

La prima frazione di gioco si conclude con il Benevento avanti per 0-2. Si era già messa in salita per il Trapani dopo il raddoppio della Strega, ma la sfida si è complicata ulteriormente per i padroni di casa con l’espulsione di capitan Benedetti.

Secondo tempo: Nella ripresa il Trapani fa due cambi inserendo Aronica e Nina. I granata hanno cambiato marcia provando ad essere più offensivi nonostante l’inferiorità numerica. La Strega non si intimorisce e prova ad impensierire il Trapani con una gran cavalcata di Lamesta fino all’area, la conclusione però finisce sull’esterno della rete.

Rigore per il Benevento! Al 64’ contatto in area tra Pirrello e Lamesta, l’arbitro va a rivedere l’azione al FVS per essere certo della sua decisione. Il direttore di gara conferma il penalty. Dal dischetto si presenta Tumminello che spiazza Galeotti insaccando sotto l’incrocio dei pali. Tris dei giallorossi!

Al 70’ gran parata di Galeotti sulla conclusione da fuori area di Lamesta. Dal corner che ne consegue Mignani, appena entrato, svetta prima di tutti segnando il gol del poker. La Strega mette un sigillo alla partita.

Nei minuti di recupero i giallorossi fanno cinquina! Mignani raccoglie una bella palla messa in mezzo da Della Morte, per il centravanti toscano si tratta solo di appoggiare delicatamente in rete, doppietta per il numero 32.

Finisce così la partita! 0-5 pirotecnico, grande vittoria dei giallorossi che allungano il loro primato in classifica.

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli ( 79 st Perri), Pirrello, Motoc, Nicoli; Celeghin ( 46 st Nina), Marcolini; Matos ( 63 st Battimelli), Knezovic ( 46 st Aronica), Benedetti © ( espulso al 45’); Stauciuc ( 79 st Ortisi). A disp.: Ujkai, Salamone, Vimercati, Napolitano, La Sorsa, Cozzoli, Forte, Quiroz, Winkelmann. All: Spataro

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Talia, Maita © ( 73 st Mehic); Lamesta ( 72 st Della Morte), Manconi, Carfora ( 54 st Kouan); Tumminello ( 72 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Salvemini, Celia, Borghini, Saio, Romano. All: Floro Flores

Arbitro: Cerbasi di Arezzo. Assistenti: Marchese di Pavia e Bettani di Treviglio. Quarto ufficiale: Ramondino di Palermo. Operatore FVS: Citarda di Palermo

Note: Marcatori: 16’ pt e 67 st (RIG)Tumminello (BN); 19 pt Manconi (BN); 72 st e 90+ 3 st Mignani (BN) Espulsi: Benedetti (TP); Ammoniti: Nicoli (TP); Morelli (TP)