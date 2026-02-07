Benevento, Floro Flores : " Si sta creando un gruppo fantastico"

Mister Floro Flores non nasconde la sua gioia dopo Trapani-Benevento, vinta dai suoi ragazzi per 0-5. Qui di seguito alcune sue dichiarazioni post-gara.

Sulla partita: " Questo gruppo cresce giorno dopo giorno, è bellissima la chimica che si sta creando. Oggi la prestazione è stata fantastica, contro una squadra completamente rinnovata."

Su Mignani e coloro che giocano meno: "Mignani è un giocatore per cui io stravedo e continuerà di certo ad avere le sue chances. Lo stesso vale anche per gli altri, Mehic, Talia ecc. Hanno fatto tutti una grande partita, si allenano intensamente e senza mai lamentarsi. Per me è sempre difficile fare le scelte, visto il gran numero di giocatori che ho a disposizione. Carfora anche ha giocato bene, ha bisogno di trovare il giusto ritmo e la continuità."

Kouan al posto di Simonetti: " Sa giocare anche in quella posizione, lo può fare perché ha tanta grinta e tanta voglia".

L'intensità della squadra: " La squadra è in forma, si allena sempre con grande intensità. Questa stessa intensità la vorrò vedere anche alla prossima partita"

Sulle avversarie : " Finché vinciamo delle altre non mi interessa nulla, io guardo solo la mia squadra, voglio riportare il Benevento dove merita"

Sui tifosi: " Sono eccezionali, è bellissimo che vengano in tanti anche da lontano. Un ringraziamento va anche a loro, ci danno una grossa mano"