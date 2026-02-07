Coppa Italia Dilettanti, risultati e calendario ottavi
Primo atto della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Nel pomeriggio di ieri si sono giocate le gare di andata degli ottavi per i Gironi C, E e H e la prima giornata dei triangolari A, B e G. Nei Gironi D e F si scenderà in campo il 18 febbraio.
Ottavi di finale - Andata
Nel Girone C il Nibbiano & Valtidone supera la Sangiovannese per 2-1. Gara intensa e combattuta fino all’ultimo.
Nel Girone E colpo esterno della Boreale che vince 2-1 sul campo dell’Iglesias e si prende un vantaggio prezioso in vista del ritorno.
Parità nel Girone H tra D.B. Rossoblu Città di Luzzi e Unitas Sciacca. L’1-1 lascia tutto aperto.
Triangolari - Prima giornata
Nel Girone A la Solbiatese passa 2-1 in casa della Pietra Ligure e parte davanti.
Nel Girone B finisce 1-1 tra Levico Terme e Juventina Sant’Andrea. Equilibrio totale e discorso qualificazione rinviato.
Nel Girone G il Pomigliano vince 1-0 sul campo dell’Angelo Cristofaro Oppido e mette subito pressione alle rivali.
Il programma del 18 febbraio
Si torna in campo il 18 febbraio alle ore 14.30.
Girone A - Alessandria-Pietra Ligure. Riposa Solbiatese.
Girone B - United Borgoricco Campetra-Levico Terme. Riposa Juventina Sant’Andrea.
Girone C - Sangiovannese-Nibbiano & Valtidone.
Girone D - K Sport Montecchio Gallo-Narnese ore 15.
Girone E - Boreale-Iglesias.
Girone F - Folgore Delfino Curi-Venafro.
Girone G - Bisceglie-Angelo Cristofaro Oppido. Riposa Pomigliano.
Girone H - Unitas Sciacca-DB Rossoblu Città di Luzzi.
Il programma del 25 febbraio
Il 25 febbraio alle 14.30 si chiude il quadro dei triangolari.
Girone A - Solbiatese-Alessandria. Riposa Pietra Ligure.
Girone B - Juventina Sant’Andrea-United Borgoricco Campetra. Riposa Levico Terme.
Girone D - Narnese-K Sport Montecchio Gallo.
Girone F - Venafro-Folgore Delfino Curi.
Girone G - Pomigliano-Bisceglie. Riposa Angelo Cristofaro Oppido.
La corsa verso i quarti entra nel vivo. I ritorni saranno decisivi per definire le squadre che continueranno il cammino nella Coppa Italia Dilettanti.