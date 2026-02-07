Coppa Italia Dilettanti, risultati e calendario ottavi - I AM CALCIO ITALIA

Coppa Italia Dilettanti, risultati e calendario ottavi

Coppa Italia Dilettanti
Coppa Italia Dilettanti
ItaliaCoppe

Primo atto della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Nel pomeriggio di ieri si sono giocate le gare di andata degli ottavi per i Gironi C, E e H e la prima giornata dei triangolari A, B e G. Nei Gironi D e F si scenderà in campo il 18 febbraio.

Ottavi di finale - Andata

Nel Girone C il Nibbiano & Valtidone supera la Sangiovannese per 2-1. Gara intensa e combattuta fino all’ultimo.

Nel Girone E colpo esterno della Boreale che vince 2-1 sul campo dell’Iglesias e si prende un vantaggio prezioso in vista del ritorno.

Parità nel Girone H tra D.B. Rossoblu Città di Luzzi e Unitas Sciacca. L’1-1 lascia tutto aperto.

Triangolari - Prima giornata

Nel Girone A la Solbiatese passa 2-1 in casa della Pietra Ligure e parte davanti.

Nel Girone B finisce 1-1 tra Levico Terme e Juventina Sant’Andrea. Equilibrio totale e discorso qualificazione rinviato.

Nel Girone G il Pomigliano vince 1-0 sul campo dell’Angelo Cristofaro Oppido e mette subito pressione alle rivali.

Il programma del 18 febbraio

Si torna in campo il 18 febbraio alle ore 14.30.

Girone A - Alessandria-Pietra Ligure. Riposa Solbiatese.

Girone B - United Borgoricco Campetra-Levico Terme. Riposa Juventina Sant’Andrea.

Girone C - Sangiovannese-Nibbiano & Valtidone.

Girone D - K Sport Montecchio Gallo-Narnese ore 15.

Girone E - Boreale-Iglesias.

Girone F - Folgore Delfino Curi-Venafro.

Girone G - Bisceglie-Angelo Cristofaro Oppido. Riposa Pomigliano.

Girone H - Unitas Sciacca-DB Rossoblu Città di Luzzi.

Il programma del 25 febbraio

Il 25 febbraio alle 14.30 si chiude il quadro dei triangolari.

Girone A - Solbiatese-Alessandria. Riposa Pietra Ligure.

Girone B - Juventina Sant’Andrea-United Borgoricco Campetra. Riposa Levico Terme.

Girone D - Narnese-K Sport Montecchio Gallo.

Girone F - Venafro-Folgore Delfino Curi.

Girone G - Pomigliano-Bisceglie. Riposa Angelo Cristofaro Oppido.

La corsa verso i quarti entra nel vivo. I ritorni saranno decisivi per definire le squadre che continueranno il cammino nella Coppa Italia Dilettanti.

Giulio Cardone