Paola Fadda: “Soddisfatte del percorso e dei progressi ottenuti”

Alla scoperta di Paola Fadda, centrocampista classe 2006, mezz’ala dotata di una buona tecnica individuale e visione di gioco in forza al Cesena, nel campionato cadetto.

Ciao Paola, cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della squadra bianconera?

“Giocare per una squadra che ha da sempre come caratteristica quella di incoraggiare e lanciare le giovani calciatrici è stato determinante anche a seguito dei colloqui e rassicurazioni avute con alcune ex compagne dell’Inter nonché con lo staff societario della compagine romagnola”.

Un commento sul campionato

“Siamo soddisfatte del percorso che stiamo facendo insieme nonché dei progressi che abbiamo ottenuto da inizio anno; il torneo è ancora aperto, ci abbiamo sempre creduto e non smetteremo mai di credere nelle nostre capacità, dando il massimo fino alla fine”.

Dove puntate ad arrivare?

“Contiamo di arrivare il più in alto possibile, uscendo anche in maniera definitiva dai piccoli momenti no che abbiamo avuto”.

La tua carriera

“Ho iniziato il mio percorso con i maschi del Viscontini per tre anni per poi proseguire per due stagioni con la Lombardia uno prima di approdare nella squadra femminile della Fc Inter che avevo affrontato da avversaria; con la squadra nerazzurra ho firmato il mio primo contratto da professionista giocando in prima squadra ed aggregandomi in Primavera prima del trasferimento in prestito alla squadra romagnola; vanto inoltre presenze nella Nazionale giovanile e da ultimo nell’Under 19”.

Chi ti senti di ringraziare nel tuo percorso?

“Il mio percorso sembrava destinato sin da piccola allorquando nell’armadietto della scuola materna fu trovato un biglietto anonimo dove era scritto che mi consigliavano di giocare a calcio; ringrazio in primis i miei genitori e la mia famiglia in generale che mi ha da sempre spronato a dare il massimo, compiendo molti sacrifici nonché il mio primo mister nel maschile Mirko Ricotta che mi ha sempre incoraggiato, credendo nelle mie qualità”.

I tuoi migliori confidenti

“Mio padre certamente, il mio primo tifoso, sempre presente in quasi tutte le partite nonché in generale le mie compagne di squadra con le quali ho instaurato un buon rapporto nello spogliatoio, aiutandomi nella fase di crescita e maturazione sia dentro che fuori dal campo”.

Foto Credit Cesena fc femminile