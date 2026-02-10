Novara FC, Dossena "Forti in campo, il resto parole al vento"

La vittoria del Novara FC al "Nereo Rocco" porta gioia fino alle risaie novaresi. Mister Dossena apparentemente impassibile disamina questa vittoria quasi come il risultato del blocco partite precedenti, adducendo il significato del trionfo al lavoro sodo fatto fino ad ora. Un mister pronto riconfermare la stima verso i suoi ragazzi allontanando le chiacchiere, utili sono a debilitare l’equilibrio che piano piano sta crescendo.

Analisi. “Per me è stato positivo anche il secondo tempo con l’Albinoleffe, con il Brescia abbiamo fatto una signora partita, mancava sicuramente l’episodio che ti porta a vincere, oggi c’è stato un traversone al 91' che mi ha fatto paura. Abbiamo gestito molto bene una Triestina che in casa ha sempre fatto delle buone prestazioni, è una squadra difficile da leggere. Abbiamo fatto la nostra partita, sicuramente non brillanti perché la terza partita in una settimana non puoi andare tanto sullo sprint, sull’intensità, certi ragazzi facevano fatica però ho visto una squadra che ha spinto. Nel primo tempo secondo me forse eravamo un po' statici negli ultimi trenta metri mentre nel secondo tempo un paio di occasioni di Morosini, quella di Ledonne ed il gol di Da Graca abbiamo creato quel qualcosa in più che ci ha permesso di portare a casa una vittoria."

Sorrisi. ”I ragazzi oggi devono festeggiare, devono aver voglia di festeggiare con i propri compagni. Per noi però è già lunedì perché giochiamo sabato, siamo già proiettati alla nuova sfida che ci attende in casa."

Bravi. “Ho sempre visto un Novara vivo, io guardando questa squadra oggi – a meno che non impazziscano e diventino altri giocatori - non uscirà mai senza la prestazione, poi è logico che oggi vedi il bicchiere mezzo pieno perché hai portato a casa i 3 punti. Se invece che il colpo di testa la palla andava sul palo eravamo ancora qua a parlare di un attacco sterile. Il risultato è troppo determinante nel calcio, mi sono arrabbiato tantissimo giovedì analizzando la partita contro l’Albinoleffe per aver preso un gol su calcio d’angolo però gli ho detto “bravi” perché negli altri aspetti la squadra c’è stata”.

Bertoncini, Ranieri e Morosini. “Oggi dico ancora “bravi” nell’aver concesso poco, con giocatori che rientravano dagli infortuni da parecchio tempo, Ranieri che aveva un ginocchio malconcio e Bertoncini che non giocava da metà dicembre, eppure sono stati bene in partita. Sono molto soddisfatto. Lo stesso Morosini nella mia testa è sempre stato in ballottaggio perché è un ragazzo che merita tanto, volevo capire la lunghezza della fase difensiva della squadra avversaria per creare quella superiorità numerica in cui lui è bravo ad andare a concludere in porta, infatti due conclusioni importanti le ha fatte".

Parole al vento. "L’atteggiamento di tutti è sempre molto positivo, molte volte non calcoliamo l’avversario che è bravo e determinato, con voglia di vincere e di metterti in difficoltà. Il mio percorso con i ragazzi mi soddisfa. I miei ragazzi hanno testa sulle spalle e piedi ben per terra e quando dico che noi abbiamo 32 punti è perché il campo ha determinato quello, sabato ci sarà un partita che vale tre punti. Salvezza, play-off, play-out sono tutte chiacchiere. Noi dobbiamo andare in campo forti e determinati, tutto il resto sono parole al vento".