Pellegrino piega il muro del Verona al 93' Il Parma vince ancora

Per la prima volta dal ritorno in A il Parma vince per due gare di fila e la spunta sul Verona al 93'. Decide un colpo di testa di Pellegrino a piegare il muro veronese e consegnare altri punti ai ducali dopo il successo ancora nel recupero di Bologna. La settima marcatura del centravanti argentino, la quarta di testa su cross di Nicolussi Caviglia (secondo assist di fila), permette ai crociati di restare a +8 sulla zona retrocessione. Aveva sbloccato per il Parma con un gran mancino Bernabè al 4'. Poi il Verona resta in dieci all'11' per l'espulsione di Orban, ma al 43' pareggia su rigore con Harroui per fallo di Circati su Bowie. Nella ripresa Cuesta mette in campo un 4-3-3 offensivo e poi un 4-2-3-1 spregiudicato premiato nel finale dall'inzuccata vincente di Pellegrino.