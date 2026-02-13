Triestina-Novara 0-1, blitz esterno degli azzurri - I AM CALCIO ITALIA

Triestina-Novara 0-1, blitz esterno degli azzurri

Il Novara festeggia la vittoria
Una rete di Da Graca a metà ripresa consente al Novara di passare a Trieste e di fare un passo avanti importante verso la salvezza, un successo fondamentale contro una formazione destinata alla serie D.

La cronaca Prima frazione senza mezzi termini brutta, al 15’ Ascione impegna severamente Boseggia in angolo, al 36’ ci prova Ledonne ma il suo destro a giro termina a lato. Leggermente più divertente la ripresa, al 7’ Ranieri non inquadra la porta, al 25’ l’episodio decisivo del match, Da Graca sugli sviluppi di un calcio d’angolo batte Matosevic, al 30’ l’estremo di casa si oppone con i pugni a Ledonne.

TRIESTINA-NOVARA 0-1

Marcatori: 25’st Da Graca.

Triestina: Matosevic, D’Urso, Anzolin, Voca, Jonsson, Davis (39’st Vertainen), Tonetto, D’Amore, Faggioli (11’st Kljajic), Ascione (27’st Mullin), Anton (27’st Kosjer). All. Marino

Novara: Boseggia, Bertoncini, Lanini (14’st Morosini), Alberti (1’st Da Graca), Ledonne (32’st Dell’Erba), Collodel, Ranieri (41’st Arboscello), Lorenzini, Cannavaro, D’Alessio, Agyemang. All. Dossena

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Note: Ammoniti Tonetto, Voca e Mullin per la Triestina, Morosini per il Novara.

Marco Dho

