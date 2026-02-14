Elisa Carravetta: “Momento positivo dopo aver ritrovato fiducia"

Vetrina della giornata dedicata ad Elisa Carravetta, classe 2002, attaccante della Pro Sesto Women, compagine lombarda militante nel girone A del campionato di serie C.

Ciao Elisa, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento alla Pro Sesto?

“A seguito del ritiro dalle competizioni del Cittadella Women avevo l’esigenza di trovare una nuova squadra e la tra le varie offerte ricevute la proposta del club milanese mi è sembrata la migliore”.

Un giudizio sull’ultima gara di Coppa

“Abbiamo superato il Moncalieri approdando in semifinale, dimostrando il nostro valore, specie nella ripresa, risultando maggiormente decisivi al cospetto di una squadra forte e ben organizzata”.

Il campionato

“Siamo terze dietro Moncalieri e Real Meda ma non siamo affatto impaurite da nessuna squadra che ci precede e ci segue; ci sono tutte le condizioni per fare bene, consapevoli che non sono concessi passi falsi”.

Il tuo inserimento nella squadra

“Non mi aspettavo di trovare un gruppo così unito e coeso, mi hanno sin da subito fatto sentire parte integrante della squadra, sia dentro che fuori dal campo”.

La tua dedica per la prima rete segnata con la nuova maglia

“La vorrei dedicare e condividere con le mie vecchie compagne del Cittadella che mi hanno fatto ritrovare fiducia in me stessa nonchè con le nuove della Pro Sesto che mi hanno accolto in un ambiente dove mi sento a mio agio, proseguendo il mio momento positivo”.

Foto credit Pro Sesto Women